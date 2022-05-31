【AEON周三特價日】AEON超市星期三特價日，每逢星期三都有多款產品以優惠價發售！今個星期三有超過30款產品劈價至$3起，包括$3汽水、$3薯片、$5百福豆腐、$10灣仔碼頭水餃、$10廚房紙、$20日本雞蛋等！同場設有多款零食、飲品、新鮮食材以均一價$5或$10發售，其中6間指定分店更會提早至星期二傍晚起開始減價！

AEON周三特價日｜零食飲品/新鮮食材最平$3！6間分店提前一晚減價

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今個星期三，AEON「周三特新鮮日」繼續有多款產品減價發售，包括新鮮蔬果、肉類海產 、糧油雜貨、零食飲品低至$3起，超過30款人氣商品都有優惠！

（圖片來源：Aeon）

另外，多款零食、飲品及新鮮食材分別以均一價$5及$10發售，大量款式低至超過半價優惠，款式包括灣仔碼頭水餃、淘大珍寶蝦餃、維記牛奶、You. You C1000 維他命飲品等。而AEON獨家發售的日本產雞蛋「日本羽之光卵」亦減至每盒$20、約280克加拿大沙甸魚亦只需$30。

臨近端午節，是次AEON「周三特新鮮日」更特設端午節應節食品陳記台灣風味鮮肉糉，以優惠價$35發售。

（圖片來源：Aeon）

AEON其中6間分店，包括荔枝角店、大窩口店、九龍灣店、九龍城店、將軍澳店及AEON SUPERMARKET尖沙咀店，會提早至周二晚上6時起開始減價！不過官網列明早鳥優惠只涵蓋部份乾貨，想避免人多擠逼可考慮提早去掃貨！

AEON 周三新鮮日 早鳥優惠

時間：5月31日（星期二）18:00



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部分

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨



AEON 周三新鮮日

優惠日期：6月1日

地點：AEON（以上部分貨品 AEON STYLE 康怡、黃埔、旺角、油塘、AEON九龍灣、AEON SUPERMARKET尖沙咀店除外。）

