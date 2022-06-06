【尖沙咀美食】尖沙咀隱世一人麵店「海 三碗麵」每日僅供應3款麵，主打真材實料，每款湯底熬製逾10小時，配上煙燻灸燒牛肉等配料，更售有一款牛肉漢堡，吸引不少回頭客，至今傳聞要排上2小時才吃到！

尖沙咀美食｜尖沙咀隱世一人麵店 淨賣3款麵！濃味湯底+灸燒牛肉

尖沙咀「韓國街」並非只得韓國美食出色，原來街內更隱藏了一間一人麵店「海 三碗麵」，是傳聞要排上2小時才可以吃到的「神店」。

這間「神店」由於面積有限，店內僅設有3張雙人檯，每次可以容納到6人。店內由老闆一人主理，沒有其他員工，全店由烹調、下單、收銀等都僅靠老闆一人去打理，因此店內每日只供應3款伊麵，慢工出細活，味道及質素一致獲好評！

（IG@weisikig授權）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

小店供應的3款伊麵，湯底均以超過10小時去熬製，全部均沒有添加味精，分別有招牌必吃的海蝦濃湯伊麵（ $75），海蝦鮮味濃郁，配上滑溜伊麵非常「惹味」；此外有長駐款金華火腿煲雞濃湯伊麵 （$85），雞湯味道鮮甜，並帶有火腿香味；最後為胡椒豬骨濃湯（期間限定，不時換款式），十分爽口。

每款麵均會配上一份煙燻灸燒牛肉，即叫即切片，再由老闆以火槍灸燒至5成熟，可見肉片顏色粉嫩，再灑上迷你的櫻花蝦及蔥粒，風味十足，外熟內軟的口感，是小店隱世之作！

另外店內更會供應一款牛肉漢堡，整體性價比甚高，足見小店誠意滿滿，盡見老闆心血，大家經過不妨一試！

（圖片來源：海 三碗麵 ）

海 三碗麵 詳情

地址：尖沙咀金巴利街1D-1L號地舖

營業時間：13:00 - 22:00

