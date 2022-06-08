九龍城Cafe|九龍城新開簡約Cafe設開心果修女泡芙！鬆脆外皮+奶油

【九龍城Cafe】九龍城最近新開一間簡約木系Cafe，主打自家焗製麵包及甜品，其中包括人氣熱賣的「開心果修女泡芙」，備受坊間好評。這款經典法式甜點擁有可愛造型，外殼鬆脆，配上開心果忌廉及奶油，口感層次豐富！

九龍城Cafe｜九龍城新開簡約Cafe 開心果修女泡芙！鬆脆外殼+順滑奶油

九龍城最近新開一間Cafe「Yoi Coffee Bakery」，這間九龍城Cafe裝潢以奶油黃及純白色為主，內部採用深木色配白牆設計，加上數盆植物擺設，簡約而溫馨。這間九龍城Cafe主打多款自家焗製麵包及甜品，早前開業不久，便吸引不少人前往「朝聖」，除了是因為環境舒適外，更多是為了其限量的法式甜點「開心果修女泡芙」。

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泡芙相信大部分人都吃過，不過對於「修女泡芙」大家可能相對較陌生。修女泡芙（Religieuse），主要是由兩個一大一小的泡芙堆疊起來，普遍內填有吉士醬及奶油，是擁有百年歷史的經典法國甜點。

這間九龍城Cafe最近大熱的「開心果修女泡芙」（$68）由自家烘焗而製，兩層泡芙分別夾有開心果忌廉及奶油，外層鬆脆，內餡味道濃郁，甜而不膩，加上造型可愛，獲食客一致好評！ 不過由於存放空間有限，修女泡芙每日限量發售，因此大家最好較早時段前往。

這間九龍城Cafe亦提供多款麵包及甜品美食，包括3種自家製麵包Focaccia意大利香草麵包、White Bread角食牛奶吐司，以及Brioche Bun法式奶油軟包等，部分以帶微辣嘅番茄醬汁、香蒜蛋黃醬為主，亦有帶有嗜甜口味；同時提供多款意式或手沖咖啡，另亦有茶品予客人解膩，「美食家」們不妨前往細味品嚐。

Yoi Coffee Bakery 詳情

地址：九龍城龍崗道20號地下

營業時間：9:30 - 18:30

