銅鑼灣全新韓式超市！即煮拉麵機/韓國直送零食杯麵 3大新張優惠

【銅鑼灣好去處】人氣韓式超市進駐銅鑼灣開第3間分店！近年韓流依然強勁，這間韓式超市有齊多款韓式食品及生活用品，全部由韓國當地直送，更有韓劇、韓國綜藝同款的便利店拉麵機，即買即煮超好玩！新店開張期間，買滿$200即可享9折及限定禮品，各位韓迷不容錯過，即睇下文了解詳情及地址啦！

韓式超市新店進駐銅鑼灣！特設便利店拉麵機即煮即歎+新張3大優惠

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油麻地店（圖片來源：marketwholesome）

由韓國人主理的韓式超級市場Market Wholesome，店內的食品及生活用品均由韓國直送，有齊泡菜、杯麵、急凍食品、零食等，還有東遠泡菜、韓國黑毛豬、年糕杯、魚餅等獨家商品。

Market Wholesome先後在油麻地及太古城開設分店，深受一眾韓迷歡迎！最近超市在銅鑼灣再開新分店，選址京都廣場，地理位置非常方便！新店佔地約1,800呎，同樣供應韓國直送商品，更設有一整片拉麵牆，好吸引！

銅鑼灣店特設新張優惠，由即日起至6月30日，凡於銅鑼灣分店購物滿港幣$200，即可成為會員並享有9折優惠。同時，更可以免費獲贈No brand奶油曲奇餅1包，以及用優惠價$10換購限量版「農心辛辣湯麵碗」1個。

新店同時引入「便利店拉麵機」，可以即場選購心水拉麵，用拉麵機即整即食，而且更會用韓劇常見的錫紙盆，方便又好玩！如果想在家歎美食，店內有多款韓國餐具，包括綠色橢圓碟（$21）、兩格醬油碟（$17）、碗（$23）等，在家用都可以有旅行Feel！

超市供應多款韓國最新直送食品及飲品，包括濟州醃製韓式烤黑毛豬肋肉扒（$49）、濟州韓式烤黑毛豬配韓式香辣醬（$120）、韓式烤肉薄餅（$50）、千層紅糖煎餅（$51）、CJ Boto韓國桔梗及梨子汁（$5）、韓式魚糕連高湯（$66）、東遠午餐肉連自選韓國拉麵（$24起）等，各位喜歡韓國食品的朋友不妨去看看！

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Market Wholesome（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣駱克道491-449號京都廣場地下4-5號舖

營業時間：11：00-23：00



Market Wholesome（油麻地店）

地址：油麻地彌敦道地下539-539A號舖

營業時間：10：00-22：00



Market Wholesome（太古城店）

地址：太古城道26號漢宮閣2樓P421號舖

營業時間：10：00-21：00

