工展會購物節2022即將開鑼！率先睇12大優惠 必搶$5/件+買一送一

【工展會2022】工展會購物節2022即將開鑼，由9月9日起一連4日於亞洲國際博覽館舉行。場內一共設6大展區、逾350個攤位參與。今年工展會購物節購物優惠相當吸引，最平$5/件，更有多個買一送一優惠，即看工展會購物節2022門票價格、地址及詳情。

工展會2022｜工展會購物節亞博舉行 6大展區+350攤位+$10入場掃貨

工展會購物節2022即將開鑼。（圖片來源：工展會）

【工展會2022】工展會購物節2022將於9月9日至12日期間舉行，工展會購物節2022場內分別有6大展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「Go Mall主題館」及今年新增的「智能電子產品區」，匯聚眾多香港品牌和商戶，食品飲料、蔘茸海味、家電廚具及保健品多款商品一應俱全，更推出不少購物優惠推廣！

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工展會購物節2022即將開鑼，記者率先帶大家看看12大優惠！（圖片來源：工展會）

【工展會2022】工展會購物節2022開鑼！即看12大抵買優惠

工展會購物節2022即將開鑼，記者率先介紹工展會購物節2022，12大抵買優惠：

工展會優惠【1】招牌黑椒鹹豬手：$40

工展會優惠【2】急凍包裝黑豬手：$100/2隻

工展會優惠【3】即食冷盤小食系列：$100/3包

工展會優惠【4】福袋優惠套餐：$200至$300不等

招牌黑椒鹹豬手原價$92 ，優惠後售$40，會場每日限量20隻；另有急凍包裝黑豬手，售$100/2隻；即開即食冷盤小食系列，售$100/3包；現場亦有多款福袋優惠套餐，售價由$200至$300不等，當中一個福袋內包括：黑椒豬手原隻、大阪燒脆腩團原條及霜降西冷，或者黑椒豬手原隻、滷水鴨舌、滋味滿載餸包及一豚養生湯，售$200/袋，CP值超高！

（倪慧雯攝）

品牌：一豚食品有限公司

攤位：A29



工展會優惠【5】有機紅莓乾買1送1：$40

工展會優惠【6】兒童鈣體液：$50

工展會購物節2022會場內，有商戶售買的有機紅莓乾，推出買一送一優惠，另外兒童鈣體液原價$198 ，會場超抵換領價$50。

品牌：家得路天然健康食品有限公司

攤位：C33



工展會優惠【7】招牌杏仁餅及氣炸零食：$50/1份、$95/2份

工展會購物節2022優惠還有很多，例如這個招牌杏仁餅及氣炸零食全部$50一份、$95兩份，另外多款保健食品亦有低至58折優惠。

（倪慧雯攝）

品牌：大門貿易公司

攤位：G04



工展會優惠【8】增高寶湯包：首20名顧客$5/包

工展會優惠【9】日本提神啫喱：$12/包

工展會優惠【10】福袋優惠：$398/袋

工展會購物節2022亦有售買不少養生湯包，多款養生湯包原價$98至$406，會場優惠每日首20名顧客可用$5購買增高寶湯包、日本提神啫喱$12/包，另外有福袋優惠，5包養生湯包連1份禮物只需$398。如果有興趣，更可以掃下面圖片中編片領取現金券。

（倪慧雯攝）

品牌：JustKidding保健食品

攤位：G24



工展會優惠【11】會場限定福袋：$99

想趁優惠入手護膚品，工展會購物節2022都有不少好選擇。這個攤位主打天然護膚品，購物節有會場限定福袋，$99包一款自選面霜、一枝手霜、一塊面膜及天然搓手液。

（倪慧雯攝）

品牌：錦暉發展公司

攤位：C37



【11】IH多功能電飯煲：約4折

【12】智能捕蚊器：約9折

德國寶今年參與工展會購物節2022，推出多款新款家電，於工展會購物節2022期間有限定優惠，包括IH多功能電飯煲原價$2480、折後$999；智能捕蚊器原價$598、折後$538。

（倪慧雯攝）

品牌：德國寶新款家電

攤位：F01



今年工展會購物節2022內，有大量商戶推出購物優惠，低至0.5折發售。場內可使用消費券，首2500名入場市民另外再送特別禮品，加上今年工展會購物節2022橫跨中秋佳節，除了攤位消費外，今年另有互動遊戲、親子工作坊、歌舞表演及抽獎活動等等，有興趣就要留意活動時間表。

另外入場人士更可獲得「中秋加碼」特別賞及「幸運大抽獎」抽獎券，只要填妥個人資料並放入抽獎箱內，即可參加抽獎，入場不可錯過！

「『中秋加碼』特別賞」獎品

9 月 10 日舉行：

頭獎：佳寧娜潮州菜餐飲券（價值港幣 8,000 元）

二獎：越港名貴珍珠首飾一套（價值港幣 4,000 元）



「幸運大抽獎」

9月12日舉行：

特獎：長榮航空雙人香港至台北經濟艙來回機票（價值港幣11,400元）

頭獎：Saveur Selects & Toolbar精選廚具套裝（價值港幣8,348元）

二獎：安記名貴海味禮盒（價值港幣6,000元）

三獎：張小泉廚具套裝（價值港幣4,100元）



工展會購物節2022

日期：2022年9月9至12日

時間：10am -7pm（最後一天至5:30pm）

地點：亞洲國際博覽館2號展館（東面入口）

票價：$10

官方網站：https://www.hkbpe.com.hk/

