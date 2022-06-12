【西貢美食｜西貢好去處】西貢一間3層高小黃屋Cafe，主打意大利風情，以鮮黃色為主調，在一開幕已經成為人氣Cafe！Cafe供應意大利美食，如招牌手沖咖啡、意式甜品等等，如置身意大利小鎮！

西貢美食｜意大利風小黃屋Cafe開業！樓高3層+露天座位+手沖咖啡

（neoart3 COFFEE Lover圖片）

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最近西貢新開Café「neoart3 COFFEE Lover」，主打意大利風情，裝修及美食都以意大利文化為主。Café位於3層高小黃屋內，外牆以鮮黃色為主調，加上棕色簷蓬及露天座位，如置身意大利小鎮，超有渡假感！

Café主要供應意大利美食，包括招牌手沖咖啡、意式甜品等等。當中招牌House Blend手沖咖啡使用了 6 種高山莊園咖啡豆，充滿意大利咖啡風味。而意式甜品則有提拉米蘇、鏡面球狀蛋糕、酸種麵包配自家製牛油果醬及本地手工果醬等。Café同時供應多款熟食，以意大利坊間主食為主，如蒜油帶子意粉、意式肉醬意粉。

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另外，Café亦設有音樂教室及藝術空間，不定期舉行各類型工作坊，如瓷畫班、寶石皂製作等，大家可歎咖啡時可同時參加工作坊！

（neoart3 COFFEE Lover圖片）

西貢美食｜neoart³ COFFEE Lover

地址：西貢市場街26號地舖

電話：9555 0321

營業時間： 10am - 6pm（逢星期一休息）

