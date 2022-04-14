【元朗美食】流浮山打卡度假風餐廳推介！位於元朗流浮山的獨棟餐廳，外牆有超巨型希臘風壁畫，猶如置身外國。餐廳主打賣相精緻又美味的法國Fusion菜，更可以在露天草地慢慢歎美食，最適合趁假日去放鬆一下。

元朗美食｜流浮山度假風餐廳3層高打卡壁畫！露天草地歎法國菜

元朗流浮山樓高3層的新餐廳，主打法國Fusion菜，外牆為超巨型希臘風壁畫，充滿外國風情！打開木製大門，更猶如走進外國小店。餐廳室外亦設有露天座位，可以在草地歎多款精緻美食！

圖片來源：Myth House

餐廳提供特色Fusion菜如鮮蝦手工寬條麵、炭燒西冷扒或羊架、香煎石班柳等多款菜式，賣相擺盤非常精緻，可以打卡之餘味道亦有水準，獲得不少網民大讚。

下午茶套餐就提供8款鹹點及甜點，包含牛肝菌撻、特式貝殻蛋糕、以及新鮮烘焙流浮山蝦籽鬆餅等。有別於一般下午茶小食架，餐廳選用樹幹造型層架，造型非常獨特，打卡一流！

至於甜品菜單亦不時都會推出新款，更會趁節日加推期間限定款式！近期就有法式抹茶布甸配雪糕、焦糖燉蛋配香茅蘋果、雲呢拿梳乎厘配雪糕等。

Myth House



地址：流浮山深灣路238號

營業時間：12:00-18:00

*疫情期間營業時間或有改動

