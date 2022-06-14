大坑火龍文化館近日迎來好消息！文化館日前舉行開幕典禮，並預計將於6月底對外開放，場館將介紹展示大坑舞火龍習俗和歷史，同時設有模擬舞火龍打卡場景、手帕刺繡工作坊、客家菜餐廳等，市民到時可以免費入場。

大坑火龍文化館6月底開放 免費入場！設舞火龍打卡場+刺繡工作坊

位於銅鑼灣的大坑火龍文化館，樓高三層，館內會介紹大坑舞火龍傳統習俗，並將分為3個部分，地下展覽館將會介紹大坑舞火龍的歷史、製作過程、儀式、行走路線等；1樓餐廳設有客家菜餐廳，但基於牌照問題暫未開放；2樓是多用途空間，並將提供予舉辦工作坊、展覽、講座等活動。

（圖片來源：大坑夜龍）

大坑火龍文化館原址是晚清時期創立的「孔聖義學」戰前建築物，日佔時期曾經受到嚴重破壞，及後經過重建，並於2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。

發展局早前將其納入在「活化歷史伙伴計劃」之一，活化工程保留原有的建築特色，包括外牆、奠基石碑、由地下連接至天台的樓梯、鐵窗框與窗花，以及木地板等。

大坑舞火龍習俗至今已有近140年歷史，被列入第3批國家級非物質文化遺產名錄，每年中秋前夕，大坑居民都會上演舞火龍，不過受新冠疫情影響，已連續2年取消舉辦。

大坑火龍文化館理事長林筱魯表示，希望今年中秋可以復辦活動，但實際情況仍需視乎疫情發展。他又預計，文化館將於6月底開放，市民可免費入場，不過暫時只接受團體預約。

大坑火龍文化館 詳情

地址：銅鑼灣大坑書館街12號

開放日期：預計6月底

開放時間：逢星期一閉館

入場收費：免費

*暫時只接受團體預約

