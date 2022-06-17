紅磡美食｜即叫即製煎餅果子！秘製醬汁+東北薄脆 必試片皮鴨煎餅

【紅磡美食】紅磡這間小食店，主打源自北方的街頭小吃「煎餅果子」，在香港非常少見！煎餅果子即叫即製，餅皮煙靭香口，更用上正宗東北風味醬汁及薄脆，非常惹味！必試片皮鴨口味煎餅果子，另有台式香腸、麻辣雞肉、港式油炸鬼等，以後去紅磡掃街又多一個選擇！

紅磡美食｜即叫即製煎餅果子！秘製醬汁+東北薄脆 必試片皮鴨

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（圖片來源：煎餅廚房）

位於紅磡的「煎餅廚房」主打源自東北街頭的小食煎餅果子，餅皮口感煙靭，包裹著東北風味的餡料及醬汁，而且更是即叫即製，非常惹味，在香港並不是太多地方食得到！

煎餅果子餅皮以綠豆粉，黃豆粉和麵粉製成，煙靭軟糯。必試小店的片皮鴨煎餅果子（$47），內餡除了有片皮鴨，還有片皮鴨必備的青瓜絲、京蔥絲及自家製甜麵醬，同時加入雞蛋煎製而成，烤鴨的肉香配青瓜的爽甜，口味層次豐富！

從未試過煎餅果子的朋友，可以試試北京傳統煎餅果子（$31），內有雞蛋、香蔥、黑白芝麻等餡料，再加入正宗東北薄脆，配合秘製醬汁，味道鹹甜適中。有網民推薦加上辣醬，或將薄脆改為油炸鬼，堵添港式風味。

小店另設有其他口味的煎餅果子，包括蒜香台式香腸（$36）、麻辣雞肉（$39）、沙嗲豬梅肉（$42）、孜然羊肉（$51）、甜辣肉鬆（$33）等；亦可加配雞蛋（+$5）、油炸鬼（+$5）或薄脆（+$3），食得更豐富！

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紅磡美食｜煎餅廚房

地址：紅磡蕪湖街83號地鋪 7 號

電話：9266 1558

營業時間：（星期一至四）12：00-21：00（星期五至日）11：00-21：00

*逢星期三休息。

