紅磡美食｜Black Sugar進駐紅磡開第5間木系分店　必試柴犬特飲

【紅磡美食】以3隻柴犬店長聞名的「Black Sugar」便是其中一間擁有不少粉絲的咖啡店。最近「Black Sugar」更進駐紅磡開設第5間分店，不論是環境裝飾還是餐點都與其他分店不同。而且紅磡分店空間大，室內外更有不少打卡位，無論是帶寵物前往還是聚餐都可以享受美好時光。



（圖片來源：IG@heipapa）

「Black Sugar」是香港其中一間非常有人氣的精品咖啡店，多年來有不少忠實粉絲。3隻可愛的柴犬店長會在每週星期五至日不定時出現在各個分店和大家見面，餐牌上不少餐點都以3隻柴犬為名，可見柴犬店長人氣極高！

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「Black Sugar」非常著重咖啡品質和咖啡師的才能，會定時提供不同課程和比賽給店內的咖啡師，不少在籍咖啡師都在大小比賽中獲獎，為顧客提供優質咖啡享受。

「Black Sugar」連同新分店一共有5間分店，每間分店都會按當區環境和氣氛設計店面，所有分店都別有特色。位於紅磡的第5間分店座落於大廈的轉角地舖位置，有一整排向街的戶外座位可以與寵物一起入座，亦可藉著陽光打卡一番。

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店內以日式簡約和美式懷舊風格作為主題，使用大量超大窗戶及赤木桌椅，使店內充滿陽光營造出溫暖的氛圍。同時店內亦有石桌椅範圍，打卡一流。對咖啡特別有要求的大家也可選擇吧枱位置，能夠直接與咖啡師交流和看著咖啡師沖泡咖啡，享受不同的咖啡時光。

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位於紅磡的新分店推出不少全新特飲，當中數款更以超受歡迎的柴犬店長為主題。包括以Expresso為基調加上橘子及伯爵茶糖漿製成的Shiba Shake、以熱情果、芒果等混以湯力水的Shiba in Hawaii以及零酒精的Espresso Martini等等。

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食物方面也比主打輕食的其他分店選擇多，包括芝士漢堡、全日早餐及各式意粉等。甜品方面也有不少選擇，除了蛋糕外也有融入咖啡元素的班戟等。

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Black Sugar 紅磡分店

地址：紅磡黃埔新天地百寶坊G17號舖



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【深水埗美食】深水埗最近就有一間極具美國小鎮懷舊風情的快餐店在深水埗開張！餐廳整體裝修以藍白高桌和復古掛畫營造出懷舊感，主打美式快餐，包括拉芝漢堡、三文治和奶昔等。



（圖片來源：IG@crystallcheungg）

位於深水埗的「Lady Gourmand」是一間新開張的美式快餐店，以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！

室外用餐區極具美國西部復古感，以木欄和木製桌椅為主，配上不少植物和木製裝飾如鹿角等，打卡一流，讓人有種置身於美國西部的感覺！室外是吸煙區，有需要的客人可以選擇室外區域用餐。

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