啟岸餐廳｜紅磡和風美食街10大推介！串燒居酒屋/文青Cafe/下午茶

【啟岸巷子｜啟岸餐廳】紅磡全新商場「啟岸巷子」最近成為炙手可熱的打卡熱點！商場佔地達到3萬呎，地下更化身成和風美食街，記者整合10間啟岸巷子餐廳，包括Cafe、居酒屋、拉麵店等，配合商場木系裝潢及和風紅燈籠，可以邊打卡邊歎美食！

紅磡全新和風美食街10大必試餐廳！文青Cafe/居酒屋/大阪燒/拉麵

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紅磡新商場「啟岸巷子」位於土瓜灣站附近，地理位置非常方便！商場佔地達3萬呎，採用和風設計，如木系裝潢以及大紅燈籠裝飾等，輕鬆就可以影到日本Feel打卡相！商場地下更有多間日式餐廳進駐，除了有193@ERROR主理的Cafe，還有人氣居酒屋及拉麵店，即睇10間餐廳推介！

啟岸餐廳【1】KAKU——西日Fusion料理+無限任添下午茶

KAKU主打西日Fusion料理，採用日本時令食材配以西式烹調方式製作，包括美國安格斯西冷配香蒜汁西川式炒野菜（$268）、日式明太子意粉（$148）、日式味增燒蟹肉配和風炒飯（$168)等。

餐廳同時設有下午茶，人均$119就歎到下午茶3層架配飲品，每位加$88可以無限任添鹹甜點，相當抵食！另外亦設有蛋糕套餐（$78）及無限任飲酒精飲品2小時套餐（$248/位），不論是Happy Hour或享受「Me Time」都有得揀！

啟岸餐廳｜KAKU

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸1樓11號舖

電話：67655531

營業時間：12：00-23：45



啟岸餐廳【2】Rim Coffee——木系文青Cafe歎蕎麥麵沙律碗

文青必去Rim Coffee打卡歎咖啡！小店採用日式木系裝潢，氣氛簡約舒適，日光從落地窗透進室內，打卡一流！食物以輕食及咖啡為主，包括蕎麥麵沙律碗（$92）、炸魚布里歐配蕃薯條（$88）、香脆風乾火腿卡邦尼（$98）、焙茶鮮奶（$45） 等。

啟岸餐廳｜Rim Coffee

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸1樓4號舖

營業時間：（星期一至五）10：00-18：00（星期六及日）09：00-18：00



啟岸餐廳【3】榛 Hashibami——和室Omakase

榛Hashibami的師傅均擁有多年日本料理經驗，餐廳主打Omakase，採用日本直送新鮮食材製作，午市及晚市各設2款Omakase套餐，午市人均$580就可以享用到2款前菜、11貫手握壽司、手卷、湯及甜品。

啟岸餐廳｜榛 Hashibami

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸地下30號舖

電話：2152 1883／6182 8988（Whatsapp）

營業時間：12：00-15：15，18：30-23：00



啟岸餐廳【4】Chip in Fish & Chips

Chip in Fish & Chips是西貢人氣小店，近日於啟岸巷子開新店，繼續供應正宗英式炸魚薯條配椰青水（$78）及一系列小食，包括魚柳包配薯條（$55）、洋蔥圈（$25）、炸腸仔薯條（$55）、炸Oreo（$20）等。

啟岸餐廳｜Chip In Fish & Chips

地址：紅磡馬頭圍道63號啟岸地下28號舖

電話：9452 3373

營業時間：11：00-21：00



啟岸餐廳【5】Ima Coffee

伊間珈琲Ima Coffee為佐敦咖啡店好日子咖啡Good day Coffee的姊妹店，主打輕食及創新特飲，包括青瓜拿鐵、薑汁焙茶鮮奶、流沙曲奇、巴斯克蛋糕等，每日會供應不同甜品款式，適合鍾意歎咖啡和甜品的朋友。

啟岸餐廳｜伊間珈琲 Ima Coffee

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下15號舖

電話：2330 6388

營業時間：11：00-18：00



啟岸餐廳【6】Tanuki Coffee

Tanuki Coffee由男子組合ERROR成員193開設，供應韓式厚吐司三文治、牛角包窩夫、精品咖啡等，招牌美食包括挪威Brunost芝士牛角包窩夫（$98）、小龍蝦沙律蛋吐司（$98）、柚子蜂蜜牛角包窩夫配雪糕（$98）、紫薯麻糬包（$55）、菠蘿生薑梳打（$45）等。

啟岸餐廳｜Tanuki Coffee

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下18號地舖

營業時間：09：30-19：00



啟岸餐廳【7】The Grove

台式餐廳The Grove本店位於大圍，主打古早味台式料理及小食，必試招牌ROY牛肉麵（$58），網民大讚湯底濃郁帶有微辣，而且牛肉軟身又大件。另外亦供應台式肉燥拌麵（$58） 、宜蘭蔥肉餡餅（$28）、豆沙鍋餅（$38）、鳳梨乳酸點子（$32）等。

啟岸餐廳｜The Grove

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸巷子

電話：6211 5231

營業時間：11：00-21：00



啟岸餐廳【8】鳴虎拉麵

提到日本美食當然不少得拉麵！鳴虎拉麵在多區設有分店，人氣一向旺盛。啟岸分店除了會供應鳴虎魚乾豬骨湯拉麵（$86）、綠虎香蔥油拉麵（$88）、芝士魚餅拼魚條（$38）等招牌拉麵及日式小食，更另設主打熱石燒牛扒「鳴虎石頭燒」！店內更以日本祭典及居酒屋風格裝潢，和風感十足！

啟岸餐廳｜鳴虎拉麵

地址：馬頭圍道63號啟岸巷子地下6號舖

電話：5333 9833

營業時間：12：00-21：00



啟岸餐廳【9】隱町

除了拉麵，居酒屋同樣是日本獨有美食文化。居酒屋隱町主打串燒及佐酒料理，招牌雞肉串燒採用日本德島縣阿波尾雞製作，可以試到不同部位，包括鹽燒雞肉串（$38）、雞頸肉（$38）、雞心喉管（$32）、汁燒雞肉蔥串（$42）等，另有燒飯團（$38）、天婦羅雜菜餅（$88）等。

啟岸餐廳｜隱町 Kakure

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸1樓1號舖

電話：6655 1886

營業時間：18：00-23：00



啟岸餐廳【10】阪神

阪神主打關西名物大阪燒，在全港有10間分店！大阪燒口味頗多，如鰻魚大阪燒（$60）、黑松露帆立貝大阪燒（$53）、明太子章魚大阪燒（$48）等。亦提供其他日式料理，包括大阪王將炸餃子（6隻$30）、日式芝士漢堡扒飯（$52）、吉列豬扒關西炒麵（$50）等。

啟岸餐廳｜阪神

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下23號舖

電話：6998 8823

營業時間：12：15-21：00

