【便利店新品】7-11便利店推出全新鋼牙與大鼻（Chip 'n Dale）及唐老鴨可愛精品，一系列精品如野餐墊、手提電風扇、雙層玻璃杯、玻璃茶壺等全部造型可愛又實用，最平$49就可以入手，各位Chip 'n Dale及唐老鴨粉絲不可錯過喇！

便利店新品｜Chip 'n Dale+唐老鴨28款精品！杯蓋/散紙包/遮$49起

（圖片來源：7-11）

7-11便利店於6月22日起，推出新一系列Chip 'n Dale及唐老鴨的可愛精品，低至$49就買到！各位粉絲記得留意購買詳情、價錢、購買日期及地點喇！

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Chip 'n Dale及唐老鴨全新精品包括野餐墊($64)、手提電風扇、雙層玻璃杯、玻璃茶壺、筆袋($64)、不銹鋼叉匙套裝($79)、搓手液套（$88）、造型杯蓋（$59）、拉鍊小袋（$69）、縮骨遮（$139）、環保袋（$89）、口罩套（$49）、口罩儲存盒（$89）等等，全部都印上唐老鴨及Chip 'n Dale卡通圖案，十分可愛！

唐老鴨、鋼牙與大鼻實用精品系列 購買詳情

購買地點： 7-11便利店

推廣日期：6月22日起

售價：$49起（以上價錢有效期由6月22日至7月5日）

