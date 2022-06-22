【北角Cafe】北角最近新開一間摩洛哥風情Cafe，主打蜜桃粉色裝潢，配上圓拱型的摩洛哥特色牆，充滿異國風情，打卡一流！小店提供西式輕食、窩夫甜品、手沖咖啡等，環境舒適外，食物價格親民，大家不妨一試。

北角Cafe｜北角新開摩洛哥風情Cafe 蜜桃粉色打卡！西式輕食+甜品

北角近月一間全新摩洛哥風情Cafe開業。小店位於繼園街山腳，坐落在一幢舊式樓宇地下，主打粉紅色格調裝潢，蜜桃粉色外牆配上摩洛哥風的裝修設計，充滿異國風情，可謂別樹一幟。

（IG@aimei.hk授權）

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店舖有室內外座位，室內設有數張籐椅與木櫈，並擺上多個花紋抱枕作裝飾，環境氣氛舒適；室外則設粉色兼圓拱型的摩洛哥特色牆身，空間寫意，更設有透明小帳篷，以遮擋雨水，夏日更顯清新，打卡一流！

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Cafe主打各款西式輕食，包括沙律如煙三文魚牛油果沙律（$68）、煙三文魚溫泉蛋配牛油貝果（$68）、煙肉溫泉蛋配牛油貝果（$58）等輕量西餐。小店亦有卡邦尼扁意粉（$82）、慢煮雞胸橙香忌廉扁意粉（$88）起多款意粉；另有茄汁手工牛肉漢堡配焗新薯角（$92）、千島醬日本龍蝦沙律漢堡（$98）等，並提供早餐、中午或下午茶套餐。

除了主食，小店提供多款甜品如法式香蕉蛋糕配雲尼拿雪榚、朱古力心太軟配雲呢拿雪榚及牛窩夫配雪榚等，配有果醬、鮮忌廉等，份量合理；手沖咖啡、梳打等飲品最平亦僅售$28起，價格親民，大家不妨趁假日前往一嚐！

Enthusiasm cafe 詳情

地址：北角丹拿道60號丹桂閣1A號舖

營業時間：11:30 - 18:30（星期二至五）， 09:30 - 18:30（星期六至日）

