【牛角放題】牛角Buffet葵芳店6月底開幕，新店將提供無限追加燒肉放題套餐，$288起任食包括日本和牛、韓國豚肉、法國黃金螺、鰻魚等多達156款燒肉及海鮮，同時更推出抵食午市燒肉，即看牛角放題價錢/地址/詳情！

牛角Buffet葵芳店6月底開幕 全新Menu低至$228任食和牛/燒肉/海鮮

牛角日本燒肉專門店「牛角Buffet」早前宣布首次進駐新界區，於葵芳開設第5間新分店，令不少燒肉迷都大感驚喜，今日再次迎來好消息，公布「牛角Buffet」葵芳新店將於6月26日正式開幕，同時將推出全新的全日放題及午市餐單，最平只需$228就可以任食燒肉及海鮮，認真抵食！

牛角Buffet葵芳店（圖片來源：牛角）

新店主打全日放題，其中晚市提供6大級別的無限追加燒肉放題套餐，包括有日本豚肉放題 、特選牛放題、精選和牛放題、澳洲特上和牛放題、日本極上和牛放題和日本極旨和牛放題，價錢由$228至$1,298不等，可以任食100分鐘及130分鐘。

放題套餐可以任食多達156款美食，其中包括鹿兒島A5和牛、和牛牛板鍵、熊本豚梅扒、澳洲和牛牛肋肉、澳洲M3安格斯肉眼、韓國豚腩肉等，更有三文魚腩條、法國黃金螺、鰻魚、虎蝦等精選海鮮。新店自助區將會無限量供應超過40款沙律、前菜、甜品及飲品，絕對可以大飽口福。

此外，新店推出的午市放題亦十分抵食，提供10款定食套餐，當中包括7大級別燒肉定食套餐，包括「和牛牛板鍵及燒肉4品盛合」、「美國和牛及燒肉3品盛合」、「日本和牛及美國和牛燒肉盛合」等，可以任食60或100分鐘，一個人歎足9款燒肉最平只是$98起！此外，更提供牛角水冷麵、濃厚雞白湯叉燒拉麵等定食，大家可以期待一下！

牛角Buffet 葵芳分店詳情

開幕日期：6月26日

地址：葵芳新都會廣場6樓611至620號舖

