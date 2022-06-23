【紅磡美食】紅磡手作麵包店大熱Tiramisu軟包！近期大受歡迎的紅磡麵包店，以全港首創Tiramisu軟包吸引不少人慕名而來。Tiramisu軟包足料多餡，內裏有幼滑芝士及香濃咖啡夾心，麵包控必試！

紅磡美食｜爆餡Tiramisu軟包 流心芝士+咖啡夾心！仲有焦糖布丁包

紅磡手作麵包店「揉然地 Leisure Baker」主打創意新派麵包，款式超過60種！除了有近期大受歡迎的法式布丁包外，更將經典意式甜品Tiramisu與麵包結合，首創層次多重的Tiramisu軟包！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

Tiramisu軟包外層為鬆軟麵包，內裏滿布馬斯卡彭芝士及香濃咖啡手指餅，切開就有流心芝士湧出，口感幼滑，配搭咖啡味夾心及麵包，層次非常豐富！Tiramisu軟包每個售$26，每人限購一個，售完即止！

另一款熱賣麵包就是法式焦糖布丁包，面層有焦糖脆面，帶有焦香味。內層就有香滑布丁，不論熱食或凍食都得，翻熱後布丁更略帶流心效果！法式焦糖布丁包每個售$22，每日下午1時半、3時半及5時半推出，同樣每人限購1個，想試就要留意出爐時間喇！

店內亦有超過60款手工麵包，包括焦糖海鹽牛角包、黑糖麻糬伯爵茶貝果、柚子忌廉歐包、台式芋泥麻糬包、秘製明太子軟包等熱賣款式。店舖更提供預留麵包服務，除了Tiramisu軟包及法式焦糖布丁包外，其餘款式均可以透過WhatsApp預留。麵包控切勿錯過！

+ 3

揉然地 Leisurely Bakery



地址：紅磡蕪湖街155號

電話：9551 8181（WhatsApp）

*WhatsApp預留麵包服務，需至少一小時前通知

