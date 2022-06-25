MUJI日用品5大高分推介！$15收納小物獲評最高分　有款停電啱用

【MUJI無印良品】MUJI無印良品的收納及日用品向來非常受歡迎，早前有日本雜誌公布2022年無印良品好物評分，當中包括零食、收納用品、廚具等，今次記者整理5款評分較高的日用品，當中一款更獲最高的A+評分！

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MUJI無印良品日用品5大高分推介！$15收納小物獲評最高分 有款停電啱用

日本生活雜誌《LDK》日前公布無印良品推介好物評分，包括零食、收納用品、廚具、家居用品等，記者整理評分名單中最高分的5款無印良品日用品推介，當中一款獲最高A+評分僅售$15，整理家居或收納雜物都非常適用！

MUJI日用品推介【A評分】麻質手挽袋A6（港幣$15）

超人氣麻質手挽袋，A6尺寸方便放飯盒，而且內籠可以用布擦拭清潔，方便衛生。

設計：B

好用程度：A



MUJI日用品推介【A評分】直立式小物收納袋（港幣$15）

方便整齊收納文具、充電線等小物；體積輕量適合放入隨身袋，另外附有手抽，移動時亦可以方便攜帶。

設計：B

好用程度：A



MUJI日用品推介【A評分】戶外用掃把（港幣$35）

方便清掃狹窄的縫隙，

設計：B

好用程度：A



MUJI日用品推介【A評分】LED 聚碳酸酯手電筒（港幣$128）

遇上意外停電必備的防災好物，而且外型簡潔，平時亦可以用作室內裝飾！

設計：A

好用程度：A



MUJI日用品推介【A+評分】捆紮膠帶（港幣$15）

獲得A+評分的捆紮膠帶長3米，闊度約為5厘米，上面有虛線可以輕易撕開；用作整理家居雜物、電線，束好後可以在上面寫字，整理分類時更方便。另外膠帶的材質可以重用，減少浪費。

設計：A++

好用程度：A++

