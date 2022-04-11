MUJI無印良品下調售價20款商品最多平一半！T恤/枕頭/座墊低至$38
撰文：馮坤元
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MUJI無印良品宣布4月起下調價格，20種春夏服飾、日用品的新價格較原價平最多一半！MUJI無印良品的男女裝、童裝多款T恤、背心、內衣減至$60起；生活用品如座墊、枕頭、枕袋等最平$38就買得到，趁換季以低價買入心頭好！
MUJI無印良品降價20款商品最多平一半！T恤/枕頭/座墊低至$38
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MUJI無印良品再宣布下調商品原價，20種產品的售價調整幅度高達51%，即較原價平一半！降價產品包括多款春夏服飾及生活雜貨，各種材質的男女裝短袖T恤、POLO恤及背心勁減近$70；男女裝、童裝有機棉內衣亦有減價，$60起就買得到！
MUJI無印良品下調價格【1】各款短袖T恤
MUJI無印良品下調價格【2】其他春夏服飾
多款人氣日用品及寢具包括麻質座墊套、座墊、枕袋、睡枕等同樣大幅減價！原價$180的洗水麻質座墊套平超過一半，下調價格後只需$88就買到！其他實用好物如棉質或棉麻蜂巢織多用布、聚氨酯低反彈睡枕、棉質平織枕袋等，價錢最多減近$100，最平$38就能入手！