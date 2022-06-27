灣仔新景園、陸陸雞煲進駐英國！人氣餐廳新景園及陸陸雞煲，先後宣布進駐英國，其中新景園位於英國的實體分店將於下月開業！到時不論移居英國或去旅行，都可以食到地道港式滋味！

灣仔新景園英國開分店 歎招牌咖喱豬扒！網民：無論幾遠都幫襯

灣仔人氣店港式餐廳「新景園咖喱小廚」，以招牌咖喱豬扒飯、乾炒牛河、各款鑊氣小炒及粉麵聞名！近日新景園宣布，將會在下個月於英國曼徹斯特正式開設實體分店！消息公布後，不少網民都說願意專程去幫襯，更有移居瑞典稱願意特地飛去曼徹斯特！

圖片來源：新景園曼城到會

新景園在英國曼徹斯特開設的「新景園曼城到會」，一直以預訂到會方式營運，日前店舖在Facebook宣布，將於7月13日開設實體店！店名以招牌菜咖喱豬扒命名為「Popchop」，除了原有招牌菜外亦會提供不同風格食物！店舖雖是外賣店，但亦有少量座位可以堂食，或可以透過Ｗhatsapp預訂到會美食！

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人氣陸陸雞煲轉戰英國 店主：希望只要有香港人嘅地方就食得到！

至於在香港開業超過10年的陸陸雞煲，早前宣布結業後，老闆轉戰英國另起爐灶！雖然陸陸雞煲暫時未有開設實體店，但可以訪過網上或Ｗhatsapp預訂雞煲及火鍋配料，身處英國仍然可以品嘗到港式火鍋風味！

新景園咖喱小廚

陸陸雞煲店主早前亦在Facebook表示，至今仍有不少顧客訂雞煲，即使大家身處英國不同地區，他都會盡量送貨，希望做到只要有香港人嘅地方，就食到陸陸雞煲！

新景園英國分店 Popchop



地址：325 Liverpool Road, Eccles, M30 8GF

