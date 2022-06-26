【灣仔美食】灣仔汕頭街可說是灣仔美食街，這間日式蛋包飯專門店就是其中一間人氣餐廳，食飯時間門外經常大排長龍！餐廳主打即叫即製的滑蛋蛋包飯，有3款極濃郁和風醬汁可以選擇，包括咖喱豬肉汁、燴牛肉汁及忌廉雞肉汁。另外，手打和牛漢堡扒同樣是必試之選，每日限量，喜愛日式料理的朋友，即睇地址Mark實下次去試試！

灣仔人氣日式蛋包飯專門店！招牌3色醬汁蛋包飯/手打和牛漢堡扒

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：FB@Cat's Eye—貓之眼）

灣仔汕頭街向來美食雲集，「貓之眼 Cats' Eye Bistro」在汕頭街內開業多年，但人氣依然高企，食飯時間店門外經常大排長龍！

（圖片來源：FB@Cat's Eye—貓之眼）

餐廳承繼日本小店的職人精神，主打雙拼醬汁的日式蛋包飯，香嫩滑蛋包裹著秋田縣產的米飯，再淋上自家製醬汁，賣相非常吸引！食客更可以在開放吧枱廚房觀賞廚師製過程，每個蛋包飯都是即叫即製，保持入口嫩滑！

（圖片來源：FB@Cat's Eye—貓之眼）

食客可以從3款秘製醬汁中自選不同配搭，咖喱豬肉汁口味偏清淡，帶有日式咖哩的甜味；忌廉雞肉汁有奶香味，但不會過膩；而濃茄燴牛肉醬則採用日本洋食屋常見的法式燴牛肉汁為基底，配上牛肋條慢煮，味道偏甜帶微酸。招牌3色蛋包飯可選2款醬汁作雙拼，價錢為$88。

另外，必試每日限量60份的手打和牛漢堡扒，以濃郁牛肉汁慢煮而成，非常入味，有肉汁而口感偏軟身！手打和牛漢堡扒飯（$88）或手打和和牛漢堡扒蛋包飯（$92）亦可配3款醬汁，價錢由$102起。不過漢堡扒每日限量，想試的朋友就要早點去了！

除了蛋包飯和漢堡扒，小店亦有沙律、小食及甜品供應，包括芝麻醬沙律（$24）、和風醬油沙律（$24）、鰹魚汁冷豆腐（$28）、芝士魚肉條（$32）、期間限定日式雞蛋布甸（$42） 等。

Cat's Eye 貓之眼

地址：灣仔汕頭街24號地舖

電話：2891 8986

營業時間：11：30-15：00，17：30-21：00

