八月堂朱古力流心吉士千層卷！濃郁爆餡+牛角包酥脆口感 買5送1

八月堂推出全新產品「朱古力吉士千層可頌卷」！蛋捲造型的新產品帶有牛角包的酥脆口感，同時有極濃郁朱古力吉士內餡，咬開更有流心吉士醬湧出，朱古力控必試！

八月堂全新朱古力吉士千層卷！牛角包酥脆口感+極濃爆餡朱古力醬

台灣過江龍牛角包專門店「八月堂」，主打多款口味獨特的牛角包，全部都是在分店現場烘烤，製作出外層酥脆、內層鬆軟的牛角包！人氣口味包括蜂巢可頌、黃金流沙、榛果朱古力、辛味明太子等，部份分店更有售賣多款口味的可頌卷及酥皮批等，售價由$18起。

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（圖片來源：八月堂）

近日八月堂又再推出全新產品，以獨家手捲技術製作出蛋捲外型、同時保留牛角包酥脆口感的可頌卷！新產品「朱古力吉士千層可頌卷」，內餡滿布濃郁朱古力吉士醬，咬開就有大量流心餡料湧出！至於外層就香脆朱古力酥皮，吃得出層次分明的酥脆口感！

這款朱古力吉士千層可頌卷只限2間分店有售，分別為觀塘APM及奧海城店。現時更有買5送1優惠，新產品以外的其他產品都適用！有興趣的話就要把握機會購買喇！

（圖片來源：八月堂）

八月堂｜朱古力吉士千層可頌卷



售賣地點：

觀塘APM店（觀塘APM1樓9B舖）

奧海城店（奧海城2期 UG/F UG17舖）



* 數量有限，售完即止

* 買5送一贈送口味為價低款

* 口味依現場為主，不設等候

