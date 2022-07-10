便利店優惠丨期間限定全單77折優惠！MINIONS精品/雪糕/飲品/輕食

【7-11優惠】7-11便利店推出快閃1日優惠！在指定日子買滿指定金額，即可享全單77折優惠，零食、雪糕、日用品，甚至連MINIONS精品都適用，折後雪糕$10起、還有多款飲品$5.1起即可入手！

7-11優惠丨1日快閃全單77折優惠！MINIONS精品/雪糕/飲品/輕食

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（圖片來源：7-Eleven）

7-11便利店推出1日限定快閃優惠，於2022年7月11日早上7時起至晚上11時59分，於全線分店購物滿港幣$100，即可享全單77折優惠！同時，使用WeChat Pay HK購物滿港幣$20，即可減$10；使用恒生enJoy 卡付款，可獲取3倍yuu積分！

是次優惠囊括多款人氣商品，包括Dreyer's 雪糕批、雪糕杯、扭紋脆筒、雀巢雪糕系列，折後平均每件$10；各款Häagen-Dazs雪糕批或迷你杯，折後平均每件$19.3；各款維他飲品，折後每件$6.2起；喜力啤酒，折後每件$5.4等。

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另外，7-11聯乘MINIONS迷你兵團推出12大全新精品，款款實用性高又可愛，同樣適用於是次優惠日，Fans不容錯過！精品包括迷你兵團三摺傘（正價$139）、迷你兵團玻璃杯連珪蓋（正價$109）、迷你兵團毛絨手提包（正價$129）等。

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除了MINIONS系列精品外，7-11更聯乘銀咖喱及築地銀章魚燒（築地銀だこ），推出3款和風輕食，亦適用於7-11優惠日折扣活動。款式包括咖喱牛肉芝士熱捲餅（正價$18）、章魚燒日式手卷（正價$21）、咖喱吉列雞扒沖繩飯糰（正價$20）等。

7-Eleven便利店 「7.11 Day」優惠日

推廣日期：2022年7月11日

推廣時間：早上7時至晚上11時59分

推廣地點：全線7-Eleven分店

