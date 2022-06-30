麥當勞聯乘Minions人氣蝦堡回歸！全新Shake Shake粉+6大優惠券

【麥當勞優惠券】6月及7月最新麥當勞優惠券登場！麥當勞推出全新6大麥當勞優惠券，包括$10蝦餅、$9香蕉朱古力批、$15香蕉朱古力麥旋風等！同時，麥當勞聯同迷你兵團3款人氣蝦堡回歸，並推出2款新口味Shake Shake粉，會員更可以獨家換購超可愛迷你兵團Minions抱籃，即睇麥當勞優惠券詳情！

麥當勞聯乘迷你兵團Minions人氣蝦堡回歸！全新Shake Shake粉+6大優惠券

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（資料圖片）

由6月30日起，麥當勞聯乘迷你兵團Minions帶同人氣黃金蝦堡系列、全新MINIONS甜品系列及6大優惠券登場！

人氣蝦堡系列包括「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」、「魚柳蝦堡」及「點只兵兵二人餐」（包菠蘿蝦堡及滋味蝦堡各1份、中薯條2份及中汽水2杯），更會同步推出2款全新口味Shake Shake粉，包括粟米湯味及櫻花蝦味！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞甜品站亦會推出期間限定呂宋芒果新地系列，包括芒果新地筒、芒果扭紋新地筒等，更可以用$10優惠價，歎到雙重芒果新地及雙重扭紋芒果新地！

麥當勞優惠券方面，凡於6月30日早上11時起惠顧麥當勞並使用麥當勞APP，即可享有6大全新麥當勞優惠券，包括「滋味蝦堡超值套餐時減$3」、「$4 菠蘿蝦堡餐配香蕉朱古力麥旋風」、「$10黃金蝦餅」、「$17黃金蝦餅配飲品」、「$9香蕉朱古力批」及「$15香蕉朱古力麥旋風」。

+ 1

另外，由6月30日早上11時起，麥當勞親子會會員可以麥當勞 APP電子優惠券購買任何食品，以優惠價$78換購Minions抱抱籃！Minions抱抱籃以人氣角色「BOB」為造型，背部可作收納用途，可愛又實用！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞全新電子優惠券

優惠日期：2022年6月30日起至另行通知



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

