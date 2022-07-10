尖沙咀中菜館烤片皮鴨半價！設4大抵食優惠　午市/晚市低至5折

【片皮鴨優惠】尖沙咀中菜館推出4大抵食優惠，烤片皮鴨減至半價！餐廳主打燻烤片皮鴨以及各式以鴨炮製的菜餚，午市、下午茶及晚市都有低至5折優惠！喜愛吃烤鴨的話絕對不要錯過！

片皮鴨優惠｜尖沙咀烤片皮鴨半價！4大抵食優惠 午市/晚市低至5折

尖沙咀中菜館「大都烤鴨」主打以明火掛爐及果木燻烤方式烤製的烤鴨，肉質細嫩，配以果木燻烤，鴨肉滲透出淡淡木香！大都烤鴨的招牌「一鴨十吃」，包括鴨肉末麥包、荷香包鴨飯、梅子炆鴨架、湖南大千烤鴨、元貝鴨絲湯羹等揉合傳統與創新的菜式！

大都烤鴨即日起推出4大抵食優惠，指定時間享用果木燻烤片皮鴨可享有半價，原隻果木燻烤片皮鴨由原價$598減至$299就歎到！

主餐牌其他菜式不同時段亦都有低至5折優惠，一次可以品嘗到多款以鴨炮製的菜餚、湯品、涼菜，仲有紅燒花膠遼參、黑胡椒大肉蟹、白湯筍尖尖黃魚等多種淮揚經典小菜！不妨趁優惠約朋友一起去歎片皮鴨！

片皮鴨優惠【1】大都烤鴨 果木燻烤片皮鴨5折



優惠期：即日起至另行通知

優惠時段：逢星期五至星期日 11:00-16:00

（特別日子及公眾假期除外）



片皮鴨優惠【2】大都烤鴨 午市主餐牌68折



優惠期：即日起至另行通知

優惠時段：逢星期一至星期四 11:00-14:00

（特別日子及公眾假期除外）



片皮鴨優惠【3】下午茶主餐牌5折



優惠期：即日起至另行通知

優惠時段：逢星期一至星期四 14:00-16:00

（特別日子及公眾假期除外）



片皮鴨優惠【4】大都烤鴨 晚市主餐牌折扣



優惠期：即日起至另行通知

優惠時段：逢星期一至星期四晚市時段

星期一6折；星期二7折；星期三8折；星期四9折

（特別日子及公眾假期除外）



圖片來源：大都烤鴨

大都烤鴨



地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館221舖

電話：2628 0662

