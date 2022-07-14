旺角酸菜魚火鍋放題$108起！任食任飲120分鐘 歎芝士雞煲/水煮魚

【旺角美食｜火鍋放題】旺角一間人氣火鍋店最近推出火鍋放題優惠，最平只需$108，就可以120分鐘任食酸菜魚、水煮魚或芝士雞煲放題！放題可以無限任添之餘，亦可自選逾10款火鍋配料，包括安格斯肥牛、帶子、牛皇喉等，更有逾20款飲品或甜品任揀，非常抵食！

旺角$108起任食酸菜魚/芝士雞煲 120分鐘放題！自選火鍋配料/甜品

位於旺角西洋菜街的人氣火鍋店「漁粉」主打火鍋任食，而最難得的是餐廳除了常見的火鍋湯底外，更可以任食酸菜魚、水煮魚或芝士雞煲，最平$108起！最近，餐廳推出超抵食火鍋放題優惠，120分鐘任飲任食，指定日子更提供折扣優惠，非常抵食。

（圖片來源：漁粉）

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「漁粉」主打火鍋放題，提供8款湯底供選擇，其中就以酸菜魚作為主打，由四川泡酸菜煮製而成，鮮魚肉質細嫩，湯底酸香鮮美，微辣不膩，魚片嫩滑爽滑；此外亦有水煮魚、招牌麻辣鍋、沙嗲濃湯鍋、胡椒海鮮鍋、芫荽皮蛋湯鍋、韓式部隊鍋等，款款各具特色，而且非常足料，十分惹味。

火鍋任食可以自選逾10款火鍋配料，分別可以選擇「ABC」餐跟配不同新鮮配料，包括美國雪花肥牛、安格斯肥牛、黑豚肉、鮮鵝腸、牛骨髓、牛皇喉、帶子、鮠魭魚片等。同場設有配料區，提供逾40款任食配料，如蔬菜、菇類、丸類、海鮮、麵食等，價錢由$108至$298不等，可以任食90分鐘及120分鐘，加鐘則再按小時收費。

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餐廳提供數十款自選飲品，包括汽水、果汁、酸梅湯等任飲；亦提供各款甜品，包括有豆腐花、牛奶布丁、阿波羅杯裝雪糕、雪米糍等。此外，餐廳最近正進行優惠，逢星期一至四任何時段均提供88折，大家記得趁優惠大飽口福！

漁粉 詳情

地址：旺角西洋菜南街1A百寶利商業中心5樓

營業時間：12:00 - 22:00

