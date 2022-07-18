【楚撚記丨土瓜灣美食】人氣新派港式大牌檔楚撚記，為慶祝土瓜灣總店喬遷，一連20日推出優惠活動，蝦多士、水煮花甲、芫荽皮蛋鯇魚等一共20款新菜式，只需半價就可以食到，相當抵食！

楚撚記新店優惠 半價食20款新菜式 蝦多士/水煮花甲/芫荽皮蛋鯇魚

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（圖片來源：楚撚記）

新派港式大牌檔楚撚記人氣向來超旺，各區分店常見人龍。近日土瓜灣總店為慶祝喬遷之喜，於新店推出「新菜萬事興」優惠活動，可以半價食到共20款全新菜式！

由即日起至7月31日，楚撚記土瓜灣總店推出半價試食新菜式活動。在活動期間，於土瓜灣總店堂食，即可以半價試到即日優惠菜式，款式包括秘製豉油皇一夜干吊桶仔（12日）、鳳尾蝦多士（13日）等。

（圖片來源：楚撚記）

每1至4位堂食，可以半價購買1份即日優惠菜式；每5至8位堂食，則可以半價購買2份即日優惠菜式。官方Facebook每日會公布即日優惠菜式，有興趣的朋友可留意最新消息，Mark實想試食的新菜，趁優惠去歎美食！

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楚撚記土瓜灣總店新店比舊店空間擴大近5倍，廚房亦更闊落，相信可以推出更多新菜式。楚撚記亦透露，除了「新菜萬事興」優惠活動，土瓜灣新店會在新張期內首2個月推出更多優惠，大家可以留官方最新消息！

楚撚記「新菜萬事興」

推廣日點：2022年7月12日至31日

*每1-4位可購買1份即日優惠菜式；每5-8位可購買2份即日優惠菜式。

*優惠只限堂食。



楚撚記土瓜灣總店

地址：九龍土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D舖

電話：2515 1500／2515 1200／5338 1859（WhatsApp）

營業時間：17:00-00:00

