中環扒房半自助餐$178起！任食逾16款美食 巴馬火腿片/青口/甜品

【中環美食】中環蘭桂坊一間意大利扒房，星期一至星期日午市推出超高性價比的半自助餐，輪流供應超過16款美食，包括意大利巴馬火腿片、白酒煮蜆、青口、魷魚等，以及無限量享用頭盤及甜品，價錢低至$178/位！

中環美食｜中環扒房半自助餐人均$178起！任食逾16款美食 巴馬火腿片/白酒煮蜆/甜品

（來源：bistecca italian steak house）

位於中環的高級意大利扒房Bistecca Italian Steak House推出午市半自助餐，人均$178/位！菜式方面，提供意大利巴馬火腿片、白酒煮蜆、青口等；還有無限量享用自助頭盤、甜品及新鮮水果。餐廳會不定時轉更換菜單，詳情可以致電餐廳查詢。

半自助餐可以升級加選一款主菜，可以選配法式燒春雞、燉小牛肉配通心粉、法式椰漿魚等，價錢低至$69起！加$88可以享用招牌炭燒牛扒！

餐廳環境高雅，是傳統的意大利扒房裝潢，燈光柔和，非常有氣氛。很適合朋友聚餐和情侶約會。有興趣的朋友記得提前預約！

Bistecca Italian Steak House

地址: 中環蘭桂坊15號協興大廈2樓

電話：2525 1308

半自助餐供應時間：星期一至星期日 12:00- 15:00

營業時間：星期一至星期日 12:00- 15:00；18:00- 22:00

午餐Buffet價錢：$178/位

*另收加一服務費

