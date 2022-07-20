酷熱天氣警告持續生效，天文台預測市區最高氣溫更達到35度。夏日炎炎，一出門就汗流浹背，就連行遠一點涼住冷氣逛超級市場也不想了，而作為一個精明的消費者，不難發現各大超市的價格都略有不同，要如何足不出戶買到最抵最多的優質產品？小編發現今期01網購有好多抵買的產品！

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