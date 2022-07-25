麥當勞免費送叱咤音樂會門票！附參加抽獎方式　有Edan/MC/193

【麥當勞】麥當勞免費送出叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會門票！一連5日內，符合1個條件，即可參加抽獎，免費獲得2張音樂會門票， 一次過睇哂Edan、193、MC、肥仔等16組新人同台演出。各位粉絲要留意活動詳情了！

麥當勞免費送叱咤音樂會門票！1個條件參加抽獎 有Edan/MC/193

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞叔叔之家再度推出「9月SHOW界你睇」活動，由2022年7月25日至29日內，麥當勞手機APP用戶使用麥當勞手機APP內指定門票捐款券，捐款港幣$90.3給香港麥當勞叔叔之家，即可參加抽獎，有機會免費獲得Katch優惠平台呈獻《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票2張。

（圖片來源：麥當勞）

每位合資格的麥當勞APP會員，使用捐款券捐款，即可獲得1次抽獎機會及獲獎機會，是次活動將會抽出100名得獎者，抽獎結果將以登記電話及電郵通知得獎者。

（圖片來源：麥當勞）

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》演出者包括193（郭嘉駿）、ANSONBEAN（陳毅燊）、before the night ends、Fatboy（梁業）、Lokman（楊樂文）、MC $oHo & KidNey、 MC（張天賦）、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧，各位粉絲要留意了！

麥當勞「9月SHOW界你睇」活動

日期：2022年7月25日至29日



*需登記成為麥當勞APP用戶。

*需使用指定麥當勞APP捐款券。

*每位麥當勞用戶可享1次抽獎機會及1次獲獎機會。

