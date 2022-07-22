Cheesecake Factory芝士蛋糕半價！超過30款口味 GODIVA/Tiramisu

【尖沙咀美食｜餐廳優惠】尖沙咀Cheesecake Factory（芝樂坊餐廳）推出「芝士蛋糕日」優惠活動，由7月25日起，店內多達30幾款的件裝芝士蛋糕全部半價，即睇優惠詳情！

Cheesecake Factory芝士蛋糕半價！超30款口味 GODIVA/Tiramisu

尖沙咀Cheesecake Factory延續往年傳統，今年再次推出「芝士蛋糕日」優惠！由7月25日起至7月28日，所有口味的件裝芝士蛋糕，不論堂食或外賣自取，均可於優惠期間享有半價，更有超過30口味可供選擇。

圖片來源：Cheesecake Factory

😆好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

人氣芝士蛋糕口味包括GODIVA朱古力芝士蛋糕、OREO芝士蛋糕、Tiramisu芝士蛋糕等，喜歡吃芝士蛋糕的朋友記得不要錯過！

優惠詳情

優惠期：2022年7月25日至7月28日

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖

電話：2791 6628

營業時間：星期一至六 11:00-23:00；星期日 10:00-23:00

*優惠可能受其他條款及細則約束，詳情請留意餐廳官網

