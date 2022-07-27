灣仔一間有45年歷史的老字號餅店，主打多款傳統手工麵包及中式糕點，當中包括近乎失傳的懷舊忌廉筒、爆餡糯米糍等，多年來人氣爆棚。不過隨著今年不少店舖結業，餅店最近亦宣布將於8月初正式結業，大家想回憶兒時味道，記得要把握機會喇！

灣仔美食｜45年老字號餅店8月結業！暫別$9懷舊忌廉筒/爆餡糯米糍

位於灣仔皇后大道的傳統餅店「快樂餅店」，自70年代起開業，主打多款傳統港式麵包及中式糕點，至今已有45年歷史，深受街坊食客歡迎！不過，餅店最近於門外張貼告示宣布，因為業主收樓，灣仔店將於8月2日正式結業，消息傳出後，大批網民表示深感不捨。

（圖片來源：小紅書＠長腿姐姐）

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「快樂餅店」以售賣各款港式麵包為主，款款均每天新鮮出爐，其中最為受歡迎的是近乎已經失傳的懷舊忌廉筒（又稱奶油筒），一度被譽為「神級」忌廉筒，為現時碩果僅存的手工麵包之一。

忌廉筒外皮為鬆脆酥皮，以多層牛油反覆摺疊，經過多次搓揉、冷藏及烘焗而製成，內夾著新鮮滑順的奶油，口感綿密，外脆內軟。每個價錢售僅$9，至今已買少見少！

餅店亦提供各款糯米糍，例如花生、紅豆等，款款皮薄多料，口感煙韌，每粒售價$5！此外，餅店亦有手工蛋撻、雞批、蝴蝶餅、菠蘿油、忌廉包、十字包等，款款都非常吸引。

「快樂餅店」灣仔店雖然即將結業，不過店家公告指，市民日後若想光顧，仍然可以前往其馬鞍山分店！

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快樂餅店 詳情

灣仔店（8月2日結業）

地址：灣仔皇后大道東106號地下

營業時間：06:00 - 20:00

電話：2528 1391



馬鞍山店

地址：馬鞍山利安街市M-L023號

電話：4688 8719

