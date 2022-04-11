結業餐廳2022｜31間餐廳結業　大埔清湯腩名店/九龍灣素菜快餐

【結業餐廳2022】結業餐廳一覽！Omicron疫情仍未完全受控，不少餐廳食肆的經營環境再度面臨危機。踏入2022年，已有多間餐廳結束營業，最新宣布結業的包括大埔清湯腩名店及九龍灣素菜快餐等，不少食客街坊都表示不捨和可惜，大家要把握機會在餐廳結業前去告別！

（2022年4月19日更新）

【最新宣布結業餐廳】

結業餐廳【1】群記清湯腩——4月29日

大埔清湯腩名店群記清湯腩日前宣布結業，將營業至4月29日。群記出品的清湯腩，炆得透又入味，吸引不少人專程到大埔品嘗！店舖亦極有性格，粉麵一律不接受雙拼，牛腩更經常在下午兩、三時就賣完！如果想吃就要把握最後機會！

群記清湯腩

地址﹕大埔大明里26號

電話：26383071



結業餐廳【2】蠔得喜——5月1日

主打蠔餅、蠔仔粥的蠔得喜，原本是多年設於青衣戲棚的小食檔之一，2014年在荃灣路德圍開設外賣店！除了各式採用蠔的小食外，香爆蝦米炒腸粉、炸燒賣也是人氣之選，可以趁結業前一試！

圖片來源：蠔得喜

蠔得喜

地址﹕荃灣建明街7號昌華大廈地下15C-2號舖

電話﹕5502 1161



結業餐廳【3】愛家Loving Hut（淘大店）——6月份

位於九龍灣淘大商場的素食快餐店Loving Hut，主打多款中西融合素食快餐，而且價錢親民，受到街坊喜愛！愛家近日宣布淘大分店即將結業，預計將營業至6月底。連同灣仔及觀塘分店已先後結業，屆時將只剩下新蒲崗一間分店。

圖片來源：愛家國際發展(香港)有限公司

愛家Loving Hut（淘大店）

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場第二期地下G242-245號舖

電話：27511321



【即將/已結業餐廳】

結業餐廳【4】來佬餐廳——4月25日

來佬餐廳以懷舊港式美食為主題，環境寬敞舒適，主打招牌懷舊牛扒餐、海南雞飯、闊佬叉燒蛋飯及來佬梳乎厘，以往吸引不少遊客到訪，一嚐昔日香港的味道。餐廳近年亦有推出假日早午餐及點心放題，獲不少食客支持。惟餐廳近日宣布將營業至4月25日，並在官方社交平台上感謝食客的喜愛與支持，並期望有緣能夠再次為大家服務。

餐廳最後營業日期由4月11日至4月25日， 同時推出來佬經典美食套餐及其他優惠，包括「回味來佬經典套餐」，每位送限量來佬品牌標誌記念餐碟一隻；秘製來佬汁優惠價$88（原價$108）以及於最後營業日（4月25日）惠顧，每人可享用紅酒一杯。

（loyaldining@Instagram）

來佬餐廳

地址﹕灣仔杜老誌道5號1樓

電話：3125 3000

營業時間：4月11至20日12:00-16:00；4月21至25日12:00-22:00



結業餐廳【5】旺記打冷小菜館——4月25日

旺記打冷小菜館，前身是銅鑼灣登龍街人氣極盛的旺記飯店，憑藉出色的打冷小菜而廣為人知，後在於2019年搬到灣仔重開，遺憾撞正疫情，忍痛宣布4月25日租約期滿結業，同時感激街坊多年支持。

（圖片來源：旺記打冷小菜館）

旺記打冷小菜館

地址﹕灣仔三角街2-3號地下A舖

電話﹕2891 2623



結業餐廳【6】嘉兵衛——5月8日

元朗日式家庭料理餐廳嘉兵衛開業近9年，由日藉老闆主理，推出多款日式定食包括滑蛋吉列豬扒丼定食、灸燒池魚定食、溫泉蛋鍋燒牛肉烏冬等，深受區內街坊歡迎，店外不時大排長龍。近日，餐廳在社交網站上宣布將於5月8日結束營業，感激一眾食客支持，並稱「並不是就此結束」，期望以更進步的形式再見。

（圖片來源：嘉兵衛@Facebook）

嘉兵衛

地址﹕元朗馬田路38號怡豐花園地下5號舖

電話﹕2343 2023



結業餐廳【7】添飲咖啡館——5月31日

位於粉嶺前裁判法院的「添飲咖啡館」日前在官方Facebook宣布不獲續約，將營業至5月底。樓高兩層的咖啡店，走悠閒簡約風格，除了精品咖啡外，亦提供多款由本地食材打造的甜品，為周末放鬆好去處！結業消息傳出後，不少網民都大嘆可惜，如果再趁結業前再去一次的話，就要把握機會喇！

添飲咖啡館

地址：粉嶺馬會道302號地舖



結業餐廳【8】泰COOL觀塘店——6月份

人氣泰式餐廳泰COOL，主打泰式燒烤、泰式小炒、泰式料理等，最近宣布觀塘分店鐲會於6月租約期滿後結業，而油麻地店由即日起至3月14日暫停營業，並再決定會否延長停業或選擇結業，不少網民都大叫可惜。而店家目前仍有團購提供，有興趣的朋友可以留意。

（圖片來源：泰COOL）

泰COOL

地址：觀塘鴻圖道48號新榮大廈1樓



結業餐廳【9】武士拉麵——7月份

位於佐敦的武士拉麵開業7年，為區內的人氣拉麵店，主打濃厚豬骨拉麵及魚介拉麵，湯底由老闆每日熬煮8小時而成，吸引不少人特意前往朝聖。湯底味道香濃而不油膩，有食客更會將湯底一飲而盡。因疫情關係，餐廳表示營業至7月中。

（圖片來源：武士拉麵@Instagram）

武士拉麵

地址﹕尖沙咀柯士甸路15號柯士甸大廈B座地下

電話﹕2369 3211



結業餐廳【10】Duck & Waffle

繼Red Lobster後，來自英國的著名早午餐店Duck & Waffle原來亦已於日前無聲結業。位於中環IFC的Duck & Waffle，主打新派英國菜，最出名的當然是餐廳的招牌油封鴨腿配香脆窩夫，鹹甜香脆滑嫩集於一身，味道層次豐富。餐廳於2019年開業時反應熱烈，不時座無虛席，下次想食或許就要親身到訪英國了。

（資料圖片）

Duck & Waffle

地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1081號舖



結業餐廳【11】Red Lobster

來自美國的西餐廳Red Lobster自2019年起進駐銅鑼灣，主打龍蝦及海鮮菜式，深受不少食客歡迎。不過，餐廳近日在官方Facebook宣布，已於4月3日正式結束營業：「三年黎Red Lobster一直努力為香港服務提供海鮮美食，很可惜地我地決定結束營業。」無預警的結業通知讓大批網民感到非常可惜，又稱香港分店質素可媲美美國當地的分店，除了不捨最出名的龍蝦和餐前鬆餅，同樣欣賞餐廳的待客服務。

（圖片來源：Red Lobster@Facebook）

Red Lobster

地址：銅鑼灣加寧街8號Fashion Walk地下地下K號舖及1樓



結業餐廳【12】一門

位於銅鑼灣的人氣居酒屋一門宣布結業！一門日前在Facebook宣布，由於疫情關係，由4月1日起正式結業，期待在未來日子再為大家提供美味食物和溫暖服務。開業18年的一門居酒屆由日本大廚創辦，以地道日本居酒屋作為招徠，其中以招牌厚燒玉子最受歡迎。

圖片來源：一門

一門

地址：銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場4樓



結業餐廳【13】六合小館

位於浸會大學新舊校園之間的六合小館，是不少浸會大學學生的「飯堂」，主打用料豐富的傳統弼粉麵飯，多年來招牌肉丸粥、豬心粥等深受學生及一眾街坊喜愛。最近因晚市禁堂食以及學校範圍人流銳減，經營面臨巨大困難而宣布將於3月尾結業。在最後的時光，街坊和學生想再品美味，就要把握機會了！

（圖片來源：六合小館）

六合小館

地址：九龍塘聯合道320號建新中心低層商場8號



結業餐廳【14】川之味麻辣米線

位於太子的川之味麻辣米線主打麻辣米線及入口即化的豬軟骨，已屹立18年，不但街坊喜愛，連「香港米線關注組」都有不少小店的粉絲。最近就宣布，因租約期滿，即將在3月31日光榮結業，亦表示暫未有重開的安排。粉絲們要把握時間去再食幾次了！

川之味麻辣米線

地址：太子通菜街212號地舖



結業餐廳【15】阿元菜市場

阿元來了旗下的阿元菜市場，主打台式美食包括牛肉麵和各種滷味，賣相一流的芋圓火鍋更是大受歡迎！近日阿元菜市場宣布，因為業主加租但不希望因此加價，於是決定只營業至3月底，希望有緣再為大家服務。喜愛台式美食的話，就要把握機會再去食多次！

阿元菜市場

地址：西環堅尼地城科士街40號聯安新樓地舖



結業餐廳【16】刈Bao台式創意小食

位於葵芳廣場的刈Bao台式創意小食，主打平價創意台式料理，最近宣布將於3月結業。不少網民推介必食坊間少見的台式刈包，傳統半圓軟包配上各式惹味配料，包括古早味豬腩肉、黑松露雞、蒲燒鰻魚等，再加入生菜絲中和味道，口感鬆軟。另有不少網民推介台式鹽酥雞和甜不辣。

刈Bao台式創意小食

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T26&T27號舖



結業餐廳【17】菖蒲亭

位於鰂魚涌的日式居酒屋菖蒲亭，由正宗日本人內山幸夫主理，作為大廚兼老闆，拿手玉子燒、日式炸雞等居酒屋料理吸引不少固定粉絲，除了是城中日本人下班聚腳地，亦吸引不少香港人專程拜訪。遺憾由於租金問題，將於今年三月尾結業，有興趣食多次就要趕緊去喇！

（圖片來源：Unsplash@zgrillsaustralia）

菖蒲亭

地址﹕鰂魚涌芬尼街26-28號海暉大廈G及H舖

電話﹕2562 9600



結業餐廳【18】杉原家飯團

由日本人杉原先生和港人母親主理的杉原家飯團主打日式家庭風手握飯團，一直以來在尖沙咀花果山茶飲店寄賣，更曾創下日賣300個飯團的成就，是區內不少打工仔的早餐之選。近日因寄賣點租約期滿，而小店在疫情下亦未能在短期內找到下一個合適的寄賣點，無奈決定最終營業日為3月24日，並展望日後有機會再見大家。

杉原家飯團

地址：尖沙咀加拿分道33號發利大廈地下2A舖



結業餐廳【19】好包

位於佐敦的自家製意大利包專門店好包，主打全港首創無骨雞翼包，於3月12日結業。不少網民都大讚小店的無骨雞翼包口味配搭惹味，而且麵包鬆軟，口感豐富。人氣口味款式包括香蒜椒鹽無骨雞翼包、青咖喱無骨雞翼包、蜜糖芥末無骨雞翼包、韓式菠蘿雞翼包等。

好包

地址：佐敦吳松街131-137號地下B2舖嘉和大廈



結業餐廳【20】Coffee of the day

深水埗近年有不少咖啡店進駐，位於大南街的Coffee of the day開業兩年，最近決定租約期滿後不再續租，宣布營運至3月3日。咖啡店方面指，期待不久的將來在另一個更完善寬闊的空間與大家見面。

（圖片來源：Coffee of the day@Facebook）

Coffee of the day

地址：深水埗大南街172-174號地下B號舖



結業餐廳【21】新香冰廳餅店

傳統冰廳又少一間！葵涌新香冰廳餅店開業接近50年，最近宣布將於2月底正式結業轉手。

新香冰廳餅店的綠色水磨石地磚和木製卡位，充滿70年代傳統冰廳風格，前舖設有麵包糕點櫃，餐廳主力供應茶記特餐、三文治，沙爹牛肉麵配火腿奄列、多士連熱奶茶，只售$36，價錢親民。冰廳更是現存少數自設餅房，製作港式傳統糕餅的餐廳，酥皮蛋撻及紙包蛋糕等均深受街坊歡迎。

新香冰廳餅店

地址：葵涌石蔭路58號地下



結業餐廳【22】走肉·朋友

大角咀人氣素食餐廳「走肉·朋友」宣布將營業至2月24日後正式結業。結業消息來得突然，不少食客紛紛表示不捨。「走肉·朋友」主打多元化素食自助餐，$68就可以任食多款不同主題的限定素菜款式，吸引很多素食者和首次嘗食素食的朋友，一嚐特色素食滋味！餐廳更會與社區中心合作，定時派發免費飯劵，幫助獨居長者及有需要人士。

餐廳邀請食客店拍照留念，又歡迎大家免費取走印有「走肉．朋友」標誌的杯碟留為紀念。位於荔枝角的姊妹店「走肉蔬食研究所」將會繼續營業。

走肉·朋友

地址：九龍大角嘴博文街28-44號地下6號鋪

營業時間：星期一至日 11:30-20:00



結業餐廳【23】The Backstreet Kitchen

元朗元祖級石燒吉列牛小店The Backstreet Kitchen，以親民價石燒牛肉受到街坊喜愛，其中招牌石燒吉列牛小排選用美國安格斯牛肉，油花均勻，經高溫油炸後薄切成一口厚度，吉列皮非常鬆脆，套餐更附上精緻的番茄豆腐湯。近日店舖宣布決定結束營業，最後營業日為2月13日，令不少網民都表示大感不捨。

結業餐廳【24】悠 Leisure

元朗人氣咖啡店「悠 Leisure」由2月6日起無限期結業，小店在官方Facebook發文指由於咖啡店市場轉變快，店內生意額跌幅驚人，顯示自己不夠出色被市場淘汰，故決定沉澱過後以更好的形式再見。小店供應多款食物，其中最出名的要數招牌All Day Breakfast，除了有素食版「輕怡朝日」，還有「豐盛朝日」供應黑松露炒蛋、牛肉薯餅及大啡菇，以及歎到日本直送和牛漢堡扒的「和牛朝日」！

（圖片來源：悠 Leisure）

悠 Leisure

地址：元朗鳯攸北街9A昌威大廈28號地鋪



結業餐廳【25】佳人餐廳

在旺角開業近20年的佳人餐廳，主打港式西餐，如特色焗飯、自製薄餅等。在疫情下，餐廳經營環境變得艱難，早前曾經推出$22外賣焗飯，金牌焗豬扒飯、芝士焗肉醬意粉等每款都份量十足，更可謂是全港最平，是不少市民和打工仔的「糧尾恩物」。惟餐廳於1月10日正式結業，抵食餐廳又少一間。

（資料圖片）

佳人餐廳

地址：旺角洗衣街149號A地下



結業餐廳【26】蘭香閣茶餐廳

位於長沙灣的蘭香閣茶餐廳將在2022年1月14日結業。蘭香閣已開業40年，多年不變的裝修充滿港式茶餐廳風味，更曾有傳是沙嗲牛肉公仔麵的始創店，有長沙灣街坊得知結業消息後都大感遺憾。

（IG @ davidngan72）

蘭香閣茶餐廳

地址﹕長沙灣東沙島街165號地舖

電話﹕2728 9111 / 2729 0138

營業時間﹕06:30-19:15



結業餐廳【27】豚道樂（荃灣店）

在荃灣開業7年的拉麵店「豚道樂」非常受歡迎，門外經常出現人龍，不過店方早前宣布荃灣店將於1月20日結業。「豚道樂」老闆曾於日本拉麵店學師，店內供應多款拉麵，包括豬骨拉麵、黑蒜油拉麵、魚介豚骨拉麵、辛辣味增拉麵等，餐牌上更會列明每款拉麵的配料，不少食客都讚非常足料！即日起惠顧荃灣店的客人，更會收到一包散水「米餅」，非常貼心。黃埔店將會繼續營業。

豚道樂黃埔店。（圖片來源：豚道樂Facebook）

豚道樂

地址：荃灣大河道63號卓明大廈地舖



結業餐廳【28】Maki拉麵

「Maki拉麵」負責人Maki曾經前往日本拜師學藝4年，在油麻地開店後，主打經典湯底與創意配料的特色拉麵，短短半年已成功吸引不少食客光顧。早前小店推出期間限定芫荽濃雞湯拉麵，成為不少芫荽迷前往朝聖！不過，小店宣布因為疫情肆虐加上業主加租，無奈宣布結業，店主稱已積極尋找新舖位，希望可以早日再為大家供應美食。

（圖片來源：Maki Ramen）

Maki拉麵

地址：油麻地鴉打街48號雅寶大廈8號地舖



結業餐廳【29】One Little Room

One Little Room是本地文青Café元祖店之一，小店以小說為主題，店內一道用舊小說內頁砌成的神雕小說牆更是招牌打卡位。小店距離牛頭角站約8分鐘距離，設有少量戶外位置，更可以帶寵物來享受美食！招牌美食有三文魚西班牙蛋餅、招牌窩夫、安格斯牛肉芝士漢堡等。三文魚西班牙蛋餅最受網民歡迎。早前宣布於2022年1月30日結業，而同區內的另一間店Master Room則會繼續經營。

（圖片來源：One Little Room）

One Little Room

地址：觀塘偉業街93號地舖



結業餐廳【30】閨•家（炮台山分店）

閨•家主打無味精住家飯及老火湯，在屯門打出名堂後，再分別在炮台山及深水埗開分店，深受街坊歡迎。閨家推出的各款家常飯菜、手剁肉餅、無味精湯等，50元已包一款菜及湯水，性價比極高，簡直是糧尾救星。閨•家早前於官方Facebook宣布因為租約期滿，炮台山分店已經於1月底結業。

（圖片來源：閨•家Facebook）

閨•家（炮台山分店）

地址：北角蜆殻街6-16號寶榮大廈地下F號舖



結業餐廳【31】芋圓一

位於大角咀的人氣芋圓店「芋圓一」，主打台式手工芋圓、沙冰、梳乎厘Pancake等，深受一眾甜品迷喜愛。惟店主早前表示希望專心照顧家中愛寵，無法兼顧店舖營運，宣布於1月31日結業。由即日起，堂食/外賣滿$100即送芒果糯米糍2件。

最新消息指，店主表示「芋圓一」已經找到新主人，希望大家期待新店落成，進一步消息有待公布！

芋圓一

地址：大角咀角祥街48號地舖

