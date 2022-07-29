尖沙咀海傍新開一間西餐，設有大型玻璃窗可以180度飽覽維港海景，店內提供現場音樂表演，天花亦有巨型LED天幕做裝飾，讓人猶如置身懷舊歌廊。餐廳主打西式多國菜，現推出新張優惠，午式套餐有7折，人均$117起就可以食到，即睇店內詳情！

尖沙咀超靚海景西餐！180度維港海景/現場音樂表演 新張優惠7折

「星滙演 StarVerse」位於尖東海傍，可以180度欣賞到維港的日與夜！餐廳內設有大型舞台，每晚呈獻不同主題的現場音樂表演；正中間裝有巨型LED天幕，不時轉換光影圖案，營造浪漫醉人的氣氛，令人有置身於80年代歌廊的感覺，非常有特色！

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餐廳主打西式多國菜，現推出新張優惠，午市套餐（$168）部分菜式7折，套餐包括主菜、是日餐湯、是日精選沙律及飲品。

午式套餐有多款選擇，包括4小時慢煮雞胸配墨西哥沙律、日式蟹膏炒飯、魷魚明太子扁意粉、什菌黑松露扁意粉等；另加$88可升級至店內招牌的美國頂級西冷配川式炒菜。

除了午式套餐優惠外，餐廳亦供應各式海鮮、小食、扒類等菜式，亦有多款是日甜品。飲品方面都好多選擇，有日本清酒、啤酒、特色調酒及咖啡。想在維港海景下，一邊聽歌一邊享用美食的朋友不妨一試啦！

尖沙咀美食｜星滙演StarVerse

午市優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心3樓

電話：2721 8344

營業時間：星期一至日 12:00-23:59

