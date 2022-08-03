新一輪消費券即將出爐！TSL｜謝瑞麟由即日起推出「全城瘋搶4百萬鑽石現金券」活動，一共分為4期開搶，有機會得到$1,000鑽石現金券！現金券同時可以配合消費券使用，方便大家用優惠價入手心水鑽飾。

TSL｜謝瑞麟400萬鑽石現金券即將開搶！教你點搶現金券+鑽飾推介

第二期消費券即將開始派發，TSL｜謝瑞麟亦宣布推出「全城瘋搶4百萬鑽石現金券」活動，第1期活動在8月5日中午12時正開搶；餘下3期會於8月19日、9月2日及9月16日同樣時間開搶，如未能成功領取可以再等下一期活動時間再次參與。

每期共有1,000個名額，成功搶到就可獲得價值$1,000鑽石現金券，現金優惠券適用於選購任何證書鑽飾(包括GIA 證書、IGI 證書)。還可分享給身邊的人一齊搶！

開搶日期：一共4期，2022年8月5日、8月19日、9月2日及9月16日中午12時

Whatsapp登記連結：https://tslj.hk/diamond-month-01

「全城瘋搶4百萬鑽石現金券」活動日期：

第1期：2022年8月5日（星期五）中午12時

第2期：2022年8月19日（星期五）中午12時

第3期：2022年9月2日（星期五）中午12時

第4期：2022年9月16日（星期五）中午12時

TSL｜謝瑞麟宣布推出「全城瘋搶4百萬鑽石現金券」活動。（陳葦慈攝）

TSL｜謝瑞麟鑽石現金券參加方法

想參加活動，只要由即日起至活動當日上午11時59分或之前，在TSL｜謝瑞麟分店或活動網站掃描二維碼，並連結到TSL｜謝瑞麟官方WhatsApp帳號，傳送預設簡單訊息即可獲得參加資格。

每個香港登記手提電話號碼每期都可以搶一張，到時記得較定鬧鐘打開Whatsapp等候訊息，準時開搶！

TSL｜謝瑞麟鑽石現金券【參加步驟1】

先用手機掃描二維碼，連結至TSL｜謝瑞麟官方Whatsapp帳號

先用手機掃描二維碼，連結至TSL｜謝瑞麟官方Whatsapp帳號。（陳葦慈攝）

就算只是經過店舖門口，看見店外的活動海報，都可以拿出手機輕鬆登記到！

經過店舖門口都可以用手機輕鬆登記！（陳葦慈攝）

又或者在店內挑選鑽飾時，亦可以掃描店內平板電腦二維碼登記。

亦可以掃描店內平板電腦二維碼登記。（陳葦慈攝）

TSL｜謝瑞麟鑽石現金券【參加步驟2】

發送已預先輸入的指定訊息：「我要搶HK$1000鑽石現金券」，就會自動獲得參賽資格。

發送已預先輸入的指定訊息。（陳葦慈攝）

TSL｜謝瑞麟鑽石現金券【活動當日】

成功登記後，活動當日中午12時就會開始收到由TSL｜謝瑞麟推送的開搶訊息！首1,000名鬥快點擊訊息內「立即搶」按鍵，即可獲發$1,000鑽石現金券一張。

成功登記後，活動當日中午12時就會開始收到由TSL｜謝瑞麟推送的開搶訊息！（陳葦慈攝）

成功搶到$1,000鑽石現金券，就可以在30天內到全港任何一間TSL｜謝瑞麟分店選購證書鑽石首飾，而且不設消費下限，買滿$30,000更可使用2張。全港分店接受6大消費券支付平台，記得配合鑽石現金券一齊用就可以慳更多！

心水鑽飾系列推介

搶到優惠券後，就可以慢慢挑選想買的首飾款式！其實不一定出席隆重場合才可以佩戴首飾，日常上班或者外出，都可以為一身穿搭增添不同色彩。例如「炫鑽」系列簡約大方，有戒指、耳環及項鍊，容易配襯不同服飾。

「型鑽」系列則以花式切割鑽石款式為主，除了有心形，還有優雅的公主方形和枕形鑽飾，無論是日常外出或正式場合都可以輕鬆應對！

此外，TSL｜謝瑞麟加推消費券優惠，凡購買任何足金飾品1件再加購1件珠寶或足金飾品，第2件飾品即可享雙倍回贈高達$4,000，想用優惠價錢入手心水飾品就記得留意啦！

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱TSL｜謝瑞麟活動網站。

TSL｜謝瑞麟「全城瘋搶4百萬鑽石現金券」活動

開搶日期：一共4期，2022年8月5日、8月19日、9月2日及9月16日中午12時

TSL｜謝瑞麟Whatsapp登記連結：https://tslj.hk/diamond-month-01

TSL｜謝瑞麟活動網站：https://tslj.hk/diamond-month/HK01/