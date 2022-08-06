荃灣高CP值日本刺身料理 人均$510起食20道菜 7折+第2位半價

荃灣鮨一日本料理推出一人前季節限定優惠，7折優惠再加第二位半價，人均$510起就可以食到！套餐每位包20道高CP值日本刺身料理，如果有興趣就要留意喇！

荃灣鮨一高CP值日本刺身料理 人均$510起食20道菜 7折+第2位半價

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荃灣鮨一日本料理，近日推出季節限定一人前套餐！由即日起，只要前往鮨一日本料理荃灣分店享用季節限定一人前套餐，就可以7折優惠$680食到20品日本刺身料理；二人同行的話，除了7折優惠外，第2位更會有半價！除開人均$510就可以盡情吃大餐，CP值超高！

圖片來源：鮨一日本料理

季節限定一人前套餐，除了有5件刺身、吸物、甜品、手卷、櫻花蝦沙律，更包含時令真蠔、松菜蟹肉例蟹味噌、鮟鱇魚肝煮付等等，一共20品日本刺身料理！假如愛吃生蠔，餐廳最近還有令和怪物生蠔$88買一送一期間限定優惠，可以再加點一份！

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由於餐廳位置有限，因此就算點一人前餐，亦未必可以坐廚師料理枱附近欣賞製作過程，有可能要坐卡位上，這一點需要留意！如果有興趣，記得先致電了解預約情況再訂座。

荃灣鮨一日本料理詳情

營業時間：18:00-22:30

訂座電話：2243 3028

地址：荃灣大壩街79號地鋪

