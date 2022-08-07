【懷舊點心】提到懷舊點心，未知大家曾否聽說過橙汁卷？最近太子一間點心店推出近乎已經失傳的橙汁卷，由橙皮水製成，帶有淡淡橙甜，口感清爽彈牙。除了是碩果僅存的懷舊點心之一，更是不少人的童年回憶，現時已買少見少。

太子點心店重現懷舊橙汁卷！由橙皮水製成 入口淡淡橙香+清爽彈牙

位於太子長沙灣道地舖的「點心宗司」早前正式開業，主打多款自家製手工點心，其中包括重新活現近乎失傳的懷舊點心—橙汁卷，重塑不少人的童年回憶。

（香港01攝/資料圖片）

橙汁卷於七、八十年代是酒樓流行點心之一，一度被稱作是芝麻卷的「進化版」，通常會擺放在點心車旁，鄰近啫喱糖、蔗汁卷等甜點，是不少小朋友的心頭好。然而隨著時代變遷，酒樓經營環境、食客習慣都有不少變化。久而久之，工序繁複的橙汁卷也逐漸息微，現已近乎絕跡。

「點心宗司」重新推出這款充滿回憶的橙汁卷，賣相與芝麻卷相近，由混合了砂糖的橙皮水、馬蹄粉及生粉製成，過程中粉漿混合比例最為講究，同時要把控好火喉，經過蒸煮後落模，便可以捲成圓條狀。

橙汁卷呈橙色透明狀，每件捲上4圈，每圈均厚薄得宜，入口帶有淡淡的橙香甜味，口感清涼「Q彈」，味道清新適合消暑解膩，每份售價$14/2件。

+ 4

店舖亦有提供多款特色點心，包括有流沙奶黃包「天真的小豬」、足料灌湯餃、牛油果蝦春卷等，亦有多款甜品或中式糖水供應，每位茶芥$5，免收加一，大家若有興趣不妨留意一下！

點心宗司 詳情

地址：太子長沙灣道29號地舖

營業時間：11:30 - 21:30

電話：2361 0838

*每位茶芥$5，免收加一。

