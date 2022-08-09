【阿布泰】香港都可以買到泰國限定版的莎莉蛋糕！阿布泰國生活百貨最近發售泰國出品的「S&P x KitKat朱古力蛋糕」，濃郁朱古力醬配上脆口威化餅碎，加上軟綿濕潤的海棉蛋糕，放入雪櫃冷藏後再食，十分邪惡！

阿布泰推KitKat朱古力蛋糕 泰版莎莉蛋糕！脆口威化餅碎+朱古力醬

泰國有近40年歷史的知名連鎖餐廳S&P，早前聯乘KitKat推出限定版的朱古力莎莉蛋糕，更於當地掀起一番熱潮，不少港人都想尋找代購渠道，一試滋味。連鎖百貨店阿布泰國生活百貨最近緊貼潮流，宣布即時採購並正式推出市面！

（圖片來源：阿布泰）

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泰國限定版的「S&P x KitKat朱古力蛋糕」，賣相如平時的盒裝莎莉蛋糕，內裡為軟綿濕潤的朱古力海綿蛋糕，加上超濃郁朱古力醬及脆口威化餅碎，口感層次豐富，極度邪惡！炎炎夏日放入雪櫃，冷藏後再食用就最好不過！

「S&P x KitKat朱古力蛋糕」已透過冷凍櫃空運直送香港，現時已經登陸阿布泰各大門市，並以現貨優惠價$48/盒（原價$68）發售，毋須預訂亦可以買到！不過數量有限，而且反應熱烈，大家若有興趣買來一試，記得留意官網最新資訊更新。

阿布泰S&P x KitKat朱古力蛋糕 詳情

售賣點：阿布泰國生活百貨門市

售價：優惠價$48/盒（原價$68）

*數量有限，請留意官網消息。

