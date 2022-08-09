將軍澳峇里風餐廳下午茶人均$104起！冰鎮鮑魚/泰式糯米飯/馬卡龍

將軍澳多國菜餐廳最近推出下午茶優惠，人均低至$104就可以歎到12款鹹甜點，包括綠西米班蘭蛋糕、72%朱古力撻、炸辣魷魚、泰式冰鎮鮑魚等。餐廳以泰式峇里島度假風做設計主題，店內設露天茶座及藤椅鞦韆位，不論是下午茶或環境都非常適合打卡！

將軍澳峇里風餐廳下午茶優惠！人均$104起歎12款鹹甜點/冰鎮鮑魚

將軍澳泰式西餐廳「ReDivine」最近與KKday合作，由即日起至9月30日推出下午茶限定優惠，人均最平$104起歎到12款小食及蛋糕，更會附送2杯飲品！

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餐廳的下午茶分為平日及週末兩款，供應的食物款式不同。平日雙人泰式Fusion下午茶優惠價$208（原價$298），包括8款甜點及4款鹹點，有三色馬卡龍、日本柚子雪芭、日本捲蛋、辣炸雞等；週末泰式Fusion下午茶優惠價$238（原價$388），包括6款泰式甜點及6款西式甜點，有泰式糯米飯、椰子雪糕班戟、蘋果酥皮撻、泰式燒菠蘿等。

至於環境方面，「ReDivine」位於將軍澳海傍，店內裝潢以峇里島度假風做主題，令人有置身泰國渡假的感覺。店內設有多個打卡位，有落地大玻璃及藤椅鞦韆位，環境闊落，另外設有露天茶座，好適合假期來打卡！

詳情可以留意KKday優惠專頁（https://www.kkday.com/zh-hk/product/131530?cid=10103），有興趣就萬勿錯過喇！

下午茶優惠詳情

適用日期：由即日起至2022年9月30日

用餐時間：星期一至五 14:00-16:00；星期六、日及公眾假期 14:30-17:00

*購買方案後需1日前致電/WhatsApp 9385 9575預約

*餐廳會現場收取加一服務費



將軍澳美食｜ReDivine

地址：將軍澳唐賢街33號 CAPRI地下G03號舖

電話：9385 9575

營業時間：星期一至日12:00-23:00

