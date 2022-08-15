消委會彩色口罩6款滿分推介！RAZE/世安堡口罩上榜 6款含菌量超標

消委會彩色口罩6款滿分推介一次過睇！新冠疫情持續，配戴口罩已經成為我們日常生活的一部分，有不少人更會特別購買彩色口罩，配合出席不同場合的服飾。消費者委員會（下稱 消委會）早前為市面上30款一次性彩色或圖案口罩，針對口罩的細菌過濾率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）、壓力差等項目進行測試，大部分樣本的BFE及PFE測試達95%以上，表現令人滿意，當中有6款口罩更獲評為滿分！

消委會口罩6款滿分推介！RAZE/世安堡口罩上榜 最平$2/個

【消委會口罩】消委會測試市面上30款一次性彩色或圖案口罩，包括多個人氣口罩品牌，包括Mask On、RAZE、救世Savewo、異度空間工作室等，每個平面口罩價錢由$1.5至$9.8不等，而立體口罩每個平均$5，比起平面口罩貴約52%。

（圖片來源：消委會）

消委會口罩測試結果顯示，29個口罩樣本的BFE平均值高於99%，只有「Maskology」口罩樣本BFE較其聲稱的99%低，5個樣本測量得出的BFE值只有96.7%至97.3%。而PFE測試結果方面，全部樣本PFE值均高於95%，整體表現令人滿意，惟有19款口罩最少有1本樣本不符合其聲稱之PEF值，差距較大的是「FaceWear by Mask Factory」，平均值為95.30%，低於標示的多於及等於99%。

消委會口罩測試當中6款平面口罩及立體口罩獲5分滿分評分，包括RAZE、世安堡、異度空間工作室、Simply Mask等，其中Simply Mask每個口罩售價最平$2.0，為最抵用之選！

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除此之外，消委會口罩測試中，惠民一次性口罩總評分為4.5分，售價僅$1.5/個，為30款口罩樣本中價錢最便宜，而人氣品牌Mask On的口罩則獲4分。

消委會口罩｜6款含菌量超標！邊款透氣度高？

消委會口罩測試項目包括呼吸舒適度（壓力差），測出數值愈大，對佩戴者呼吸妨礙愈大。口罩壓力差須在6.0mmH2O/cm2以下，測試顯示有4款壓力差測試低於3.0mmH2O/cm2，可提供較佳舒適度，包括「FaceWear by Mask Factory」、「Good Mask」、「威信科技」及「Maskology」。

消委會口罩測試當中4款型號部分或全部樣本壓力測試高於6.0mmH2O/cm2，代表呼吸舒適度較低，分別是「Gimans Care」、「Sunlight」、「GoldPro Mask」及「HK-M」。

（圖片來源：消委會）

另一方面，配戴長期含菌量超標的外科口罩，或會引致面部皮膚不適，亦會對免疫力較差人士的健康造成風險。今次消委會口罩測試同時參考歐盟EN 14683建議，測試口罩含菌量，大部分口罩樣本表現令人滿意，惟消委會口罩測試6款型號口罩總數高於歐盟標準的限量30，分別是「Stand Out」、「CASETiFY」、「本土好罩」、「救世」及「H-PLUS」。