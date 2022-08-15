澳門手信樂宮曲奇餅香港有得買！腰果/合桃/杏仁味　指定超市有售

樂宮曲奇餅是澳門必買的手信之一，現時香港都可以買得到！最近有超市宣布推出澳門名物樂宮曲奇餅，包括腰果、合桃及杏仁3款口味，於指定門市有售，數量有限，記得把握機會！

香港都可以買到樂宮曲奇餅 澳門手信名物！ 腰果/合桃/杏仁曲奇

澳門樂宮餅店是當地的老字號餅店，位於「葡京」地庫，其自家製曲奇被譽為「澳門版珍妮曲奇（Jenny Bakery）」，是不少遊客前往澳門必買的手信，平時想吃都要由澳門入貨，不過樂宮曲奇餅最近就驚喜登陸香港，並於指定惠康有售！

（圖片來源：小紅書）

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樂宮曲奇餅全部純手工製作，而且無添加防腐劑，分別有腰果、合桃及杏仁3款口味。其中以腰果曲奇人氣最高，帶有超濃郁牛油香味，曲奇配搭脆口的腰果仁，可以咬到粒粒腰果，鬆脆香口；而合桃及杏仁曲奇同樣帶有濃厚黃油香味，非常可口，全部均以鐵罐盛裝，放便儲藏！

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現時樂宮曲奇餅（500g）於惠康正式發售，每盒售價$135，僅限指定門市，其中包括西環西寶城、美孚新邨、九龍灣德福等，不過貨量有限，大家有興趣記得入手喇！

澳門樂宮曲奇餅 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：惠康指定門店*

售價：$135/盒

*詳情可向惠康查詢

