人氣連鎖蛋糕店最近推出麻糬曲奇買一送一優惠，包括伯爵茶、烏龍茶、岩鹽朱古力、宇治抹茶等6款口味，拉絲麻糬煙韌軟糯，非常吸引！買一送一優惠機會難得，鐘意食甜品的朋友記得不要錯過！

連鎖蛋糕店麻糬曲奇買1送1！全新6款口味 烏龍茶/岩鹽朱古力/抹茶

連鎖蛋糕店Twinkle Baker Décor最近推出新優惠！品牌為慶祝一年一度「比比生日祭」，Twinkle Baker Décor全新推出6款口味「QQ麻糬曲奇」，包括朱古力、抹茶、伯爵茶等，現時更有買一送一優惠！

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新推出的「QQ麻糬曲奇」分別有抹茶控至愛的宇治抹茶味、帶些微鹹味的岩鹽朱古力口味、茶味甚濃的伯爵茶味、清新芳香的烏龍茶味、味道香甜的榛子味，以及超邪惡的巴馬臣芝士味，麻糬口感煙韌，更有「拉絲」效果，非常吸引，售價$168/6件。

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由即日起至8月14日可於各門市朋買，更可享有買一送一優惠，每人限買一件，數量有限，先到先得。大家有興趣記得不要錯過！

Twinkle Baker Décor優惠 詳情

推廣優惠：麻糬曲奇買一送一

推廣地點：Twinkle Baker Décor 門市

推廣日期：即日起至8月14日

*優惠受條款及細則約束

