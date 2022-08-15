炮台山日式串燒居酒屋 16款罕見雞肉部位 必試雞冠/雞內卵/雞腳筋

炮台山新開一間非常特別的日式居酒屋——六本虎居，店內主打雞類串燒燒烤，並且可選擇不少稀有部位，例如雞內卵、雞腳筋等等！除此之外，店內更有甘鯛立鱗燒及鹽燒日本鴨舌等特色餐單，未能遊日想重溫日本旅遊滋味必試！

炮台山六本虎居雞類串燒居酒屋 16款罕見食材 雞冠/雞內卵/雞腳筋

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假如是雞料理的狂熱愛好者，不妨試試炮台山新開日式居酒屋「六本虎居」！店內有16款雞類串燒，除了一般雞翼、雞腎等，更有超稀有的雞內卵，即提燈；另外雞冠、雞腳筋、雞肝及雞腎，都可以在店內一次試勻！

圖片來源：六本·虎居 Yakitori Tiger

16款雞類串燒，均適用新鮮雞製作，包括有餐單上有列明的常見款式，例如鹽燒雞翼、雞心、雞肝、雞腎、雞頸等，亦有雞冠、七里香，即雞屁股等等。餐廳內亦有供應稀有食材餐單，例如雞壕肉、雞內卵雞腳筋及雞掌心等等，並無清晰列於菜單上。想食到千萬不要怕醜，只需要在預訂座位時，提早向店家預訂及確認，就可以食到以上菜式了！

除了雞類串燒之外，還有店內還有多款特色餐單，例如少見的甘鯛立鱗燒、鹽燒日本鴨舌、清酒蒸真壕及佐賀 A5 和牛三文治等，愛吃魚的話亦可以提早一日預訂喜之次！

店內餐單亦有牛、豬、羊串燒，包括鹽燒A4宮崎和牛、牛舌、安格斯牛柳、豬大腸、羊架等等，另外亦有鵝肝、廣島蠔、白鱔、各類魚干及燒日本明太子等等，種類相當豐富！除了咸食，店肉都有兩款小甜點，包括燒年糕及自家製炸冬甩。

六本虎居居酒屋非常多食物都較為罕見特別，即使不是雞料理的狂熱愛好者，其他食材亦同樣有誠意！不過亦建議大家在預訂座位時，最好先向店家預訂或確認所有菜式避免撲空！

六本·虎居 Yakitori Tiger

店舖地址：北角電氣道 183 號友邦廣場地下 19 號舖

營業時間：

星期一至六 11:30am至15:00pm、18:00pm至22:00pm

星期日 16:00pm至22:00pm

聯絡電話：2311 6322

官方網站：https://www.facebook.com/yakitoritigerhk/

