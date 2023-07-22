網民數香港3大商場開盡連鎖名店冇人行　其中1間靠日本過江龍吊命

有網民曾於Facebook群組「X官塘老母群組」內發帖，就香港商場展開討論，其中列出了他們認為開盡連鎖店仍然人流甚少的3大商場，差不多淪落成「死場」，或者靠零星的知名品牌商戶吸客來吊命。



網民數香港3大商場 開盡連鎖店冇人流

樓主拋磚引玉，首先講出位於九龍灣的MegaBox，明明想讚MegaBox遠離地鐵站都吸到人流，不過其他網民就不買帳，直指「 我去親係去宜家傢俬同吉之島（AEON舊稱），其他基本上冇睇過」。

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

有網民甚至狠批「呢個係全港最西商場前三名，樓面面積其實好細，一味上上落落，等𨋢搭𨋢轉𨋢，令到你想走。揸車上去，擺到十X幾樓，上上落落唔見咗十幾蚊油錢，唔係有個姨媽（IKEA）同埋AEON，執X咗九世！」

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

不過亦有網民讚「附近有商廈，佢又有食肆，再加埋IKEA，AEON，同小朋友playhouse嘛！」引起引來一批固定人流，算很旺場！

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

（圖片來源：Wikipedia@Wpcpey）

有網民反而指另一商場——iSQUARE 國際廣場，死寂程度比起MEGA BOX絕對有過之而無不及。網民指，iSQUARE國際廣場明明位於一流地段，實在搞不懂為何變成如斯田地：「我都想問點解咁死，我通常係上去用廁所多」、「除咗戲院同食肆好似差唔多乜都無」。

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

有網民就解釋「設計已經唔X知點行，引入商戶又完全放軟手腳。IKEA、Donki、松本清、壽司郎、誠品、Uniqlo、GU、無印......求其噏呢堆，一間都冇，連AEON都冇。食又冇嘢好食，行又冇嘢好行，入去真係把X咩？」

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

（圖片來源：iSQUARE）

亦有網民指澳南海岸Monterey Place其實更嚴重，開業時無人知道，全靠DON DON DONKI進駐帶挈，才成功進入到大眾眼前，真是全靠這間日本過江龍吊命。不過論吸引程度，DONKI將軍澳分店遠遠遜於同於九龍區的美麗華店、淘大店，網民直言「我住將軍澳都冇去過」、「反而其他區donki有去，剩係將軍澳區冇去。」

（圖片來源：Facebook@X官塘老母群組）

亦有網民質疑可信性，話自己身邊好多朋友，就算居住於設有DONKI分店的屯門及荃灣，都會特意去將軍澳逛街，「話好正，因為多嘢食」。不過商場是否死場，其實好難一言定奪，說到底只是百貨應百客，最緊要能夠針對客群，引入相應商戶及提供服務。大家又認同以上網民意見嗎？