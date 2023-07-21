灣仔美食｜蛋撻王$1蛋撻牛角Buffet買1送1　掃二維碼換$100現金券

灣仔利東街優惠！今個夏天，利東街推出「夏日狂熱賞」，送來餐飲商戶買一送一、半價現金券、$1蛋撻等優惠，憑「維港水上音樂會」門券，還即送$100餐飲現金券，有得玩還著數多多！



灣仔利東街飲食3大優惠 8間食店買1送1

優惠一：餐飲買一送一

灣仔利東街「夏日狂熱賞 」有一系列限定優惠，包括：The Baker & The Bottleman 外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇及軟雪糕買一送一、$88 Crêpe Delicious (Urban Café) 法式甜可麗餅買一送一、牛角 Buffet 60 分鐘午市定食B買一送一、蛋撻王$1蛋撻等等。活動分開3個時段，分別由7月21日至25日、7月28日至8月1日、8月4日至8日，數量有限，售完即止。

+ 4

優惠日期：7月21日至7月25日

商戶：牛角Buffet G32 號舖

優惠詳情：60分鐘午市燒肉定食B買一送一

名額：每日24份



商戶：The Baker & The Bottleman G14-15號舖

優惠詳情：外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇買一送一

名額：每日20份



商戶：Crêpe Delicious (Urban Cafê) G26 號舖

優惠詳情：$100現金券5折優惠

名額：每日24份



商戶：Cocolo Tokyo Cake Factory B36號舖

優惠詳情：青森蘋果批買一送一

名額：每日68份



優惠日期：7月28日至8月1日

商戶：Crêpe Delicious (Urban Cafê) G26號舖

優惠詳情：$88 甜可麗餅買一送一

名額：每日40份



商戶：Dan Ryan’s Chicago Grill G40-41號舖

優惠詳情：$100 現金券5折優惠

名額：每日48份



商戶：The Baker & The Bottleman G14-15號舖

優惠詳情：$100 現金券5折優惠

名額：每日20份



商戶：蛋撻王G13號舖

優惠詳情：$1酥皮/牛油皮蛋撻

名額：每日250份



優惠日期：8月4日至8月8日

商戶：樂拉麵 G30號舖 $98

優惠詳情：拉麵買一送一

名額：每日24份



商戶：The Baker & The Bottleman G14-15號舖

優惠詳情：外賣軟雪糕買一送一

名額：每日20份



商戶：Silk. G39號舖

優惠詳情：$38或以下飲品買一送一

名額：每日60份



優惠二：憑灣仔海濱水上音樂會入場二維 免費換領$100餐飲現金折扣券

「灣仔海濱水上音樂會」今個夏日登場，由即日起至8月6日一連五個周末，憑即日維港水上音樂會入場二維碼，可到利東街客戶服務中心免費換領$100餐飲現金折扣券乙張，先到先得，送完即止！

（旅發局提供）

按圖詳閱餐飲現金折扣券參與商戶 👇 👇 👇

優惠三：送道地X-CHA極茶「極」茶飲

在7月22日至8月6日期間，中午12時至晚上7時，利東街中庭會舉辦「道地X-CHA極茶『極』致體驗館」，現場會有3米高的巨型充氣X-CHA極茶模型可以打卡！大家可免費參與由合作非牟利機構MNHD（香港醫療護理發展協會）舉辦有關健康的講座，完成後可即場免費體驗茶飲，仲有遊戲玩。

「極茶急急棒」遊戲玩法

玩家手持X-CHA通過腸道迷宮、成功完成遊戲，即可獲得「極茶特工」角色限量禮物。



灣仔利東街「夏日狂熱賞」

日期：即日起至8月8日

電話：3791 2304

網站：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/index/

