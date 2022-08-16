召集各位小忌廉粉絲！便利店最新推出一系列《我係小忌廉》超靚精品，包括彩繪玻璃造型直遮、證件套、鎖匙包、家居拖鞋等，實用之餘又可愛！除了小忌廉，其他人氣角色如小桃、嘉寶嘉麗都會登場，有興趣的朋友記得Bookmark開賣時間！

便利店新品｜小忌廉13款精品！透明彩繪直遮/香港版卡套/家居拖鞋

《我係小忌廉》是不少人的童年回憶，7-Eleven便利店最新推出《我係小忌廉》系列精品，更帶上兩隻貓咪嘉寶嘉麗登場，化身成一系列「應援周邊」精品，包括彩繪玻璃風設計直遮、馬克杯、家居拖鞋、香薰口罩扣等，價錢由$39起！

今次便利店一共推出13款小忌廉精品，首先有全港首款透明彩繪玻璃造型直遮（$139），光線下可以透射出彩繪玻璃風的小星環和小忌廉圖案，雨天必備！

至於實用家品方面，有小桃及小忌廉主題及嘉寶嘉麗主題防滑家居拖鞋（$89）、印花馬克杯（$79）、LED小夜燈板連可刷筆（$169）、印花運動毛巾（$69）及環保袋（$69），每款都可愛又實用！

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值得一提的是PU證件套（$80）特別推出香港限定版霓虹燈主題，香港粉絲必收藏！而PU鎖匙包（$84）則設計成神仙棒造型，尺寸方便收納。而香薰口罩扣（$39，連濾綿6個）加入變身器、小星環及小忌廉元素，非常精緻！

另有公仔吊飾（$79）、5款橡膠吊飾（$49）、5款隨機壓克力印花掛飾（$39）及2款橡膠杯墊（$60）

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以上《我係小忌廉》系列「應援周邊」將於2022年8月17日起，陸續於各大7-Eleven便利店有售，有興趣的朋友記得入手了！

7-Eleven便利店《我係小忌廉》精品

日期：2022年8月17日起

地點：全線7-11便利店

