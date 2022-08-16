AEON黃埔推出均一價優惠，涵蓋多款日本夏日食品、飲品、家品及個人護理產品，最平$30任揀3件！另外，黃埔AEON$12店Living Plaza亦會同步推出優惠，最平$10入手人氣蛋盒及清潔用品。於優惠期內，買滿$250更會再送$20現金券，記得把握機會去掃貨！

AEON黃埔優惠均一價最平$30/3件！食品/廚具/$12店 即送$20現金券

（圖片來源：AEON）

AEON黃埔由即日起至9月4日，推出黃埔限定「夏祭均一價」活動，同時推出4大黃埔AEON限定優惠，用至抵價錢入手多款精選商品！

AEON黃埔限定優惠【1】送防曬乳液

AEON會員購物滿$200或以上（收銀機印折實單一發票計算），即可自動獲贈電子鑽石印花1個，集齊3個印花即可獲贈指定防曬乳液一支。

推廣日期：即日起至9月4日

換領日期：2022年8月16日至換完即止



AEON黃埔限定優惠【2】：送$20現金券

即日起至2022年8月30日（星期三除外），於 AEON STYLE 黃埔購物滿$250或以上（AEON 收銀機印折實白色單一發票計），發票末端會顯示該發票可作$20現金券使用。每張發票只可換領1張。

現金券換領日期：即日起至2022年8月30日（星期三除外）

現金券有效日期：即日起至2022年9月4日（星期三除外）



AEON黃埔限定優惠【3】送$50現金券

憑AEON信用卡於AEON STYLE黃埔內購物單一簽賬滿$500或以上，即送$50現金券。數量有限，先到先得，送完即止。

推廣日期：即日起至2022年8月28日



AEON黃埔限定優惠【4】限定福袋

由8月16日起，凡購物滿$150或以上（以AEON收銀機印單一發票計算），即可以$50換購限定福袋1個，福袋內附6件商品，包括食品、玩具及床品，價值超過$130，售罄即止！

推廣日期：即日起至售罄即止



AEON優惠｜均一價最平$30任選3件！

AEON黃埔限定「夏祭均一價」優惠商品涵蓋食品、飲品、家品、個人護理及美容用品等，最平$30可以任選3件！

【均一價$30/3件】優惠貨品包括森永布甸、紀文日式食品、TOPVALU芝士粒、ADG洗潔精、衣架等。

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【均一價$50/3件】優惠貨品包括TOPVALU意粉醬、日本即沖咖啡、Sunroll日本製可攜式便座墊紙及日本製密封食物盒等。

【均一價$70/3件】優惠貨品包括TEMPO袋裝面紙、絲潔萬用紙等。

【均一價$100/3件】優惠貨品包括泰國香糙米、LuLu Lun東京天野屋面膜、阿華田三合一飲品沖調包等。

【均一價$300/3件】優惠貨品包括Kakao friends卡通攬枕、沙宣電風筒、迷你直髮夾、迷你陶瓷捲髮器、Sanrio卡通行動電源等。

【均一價$500/3件】優惠貨品包括TIGER不鏽鋼真空保溫杯、SOUL無線耳機等。

AEON黃埔$12店Living Plaza部分商品低至$10，包括超人氣味付蛋盒、雞蛋收納盒、衣服去污濕紙巾等。

（圖片來源：AEON）

其他精選貨品包括TEFAL易潔炒鍋優惠價低至約36折，由原價$329減至$119；日本青森青肉蜜瓜$129、澳洲肉眼牛扒（約300克）$109、日本白桃禮盒（約1.2公斤）$150。

AEON STYLE黃埔「夏祭」優惠

優惠日期：即日起至2022年9月4日

時間：超市08:30至22:30；百貨10:00至22:30

地點：紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫

