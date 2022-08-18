AIGLE優惠劈價低至半價！即日起於6間門市或官網，購買超過400款指定男女童裝、袋款、配飾、鞋款等，可享低至半價優惠！夏季服飾、防UV外套、羽絨款等都有折扣！

AIGLE劈價優惠！超過400款夏裝/防UV外套/袋款/鞋/羽絨服低至半價

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（圖片來源：AIGLE）

服飾品牌AIGLE推出Final Sale最後召集劈價優惠，由即日起至8月31日，於全線門市或官網，購買超過400款指定男女童裝、袋款、配飾、鞋款等都有低至半價優惠；除了精選夏季服飾外，防UV外套、羽絨款等都有折扣，可以最抵價入手新衣！

是次Final Sale最後召集劈價優惠，共有超過400款指定貨品有折扣優惠，包括手挽袋款式、斜背包系列、男女童裝羽絨外套、男女裝羊毛外套、女裝防水及防UV外套等低至半價；男女裝速乾外套、漁夫帽款、男女裝褲款等都有低至6折；精選鞋款亦可享有低至6折優惠！

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有興趣以優惠價入手AIGLE服飾的朋友，可先到官網完成簡單免費會員登記，即可以優惠價買到心水衣物。優惠服飾款式可到官網了解詳情。

AIGLE Final Sale優惠

日期：即日起至8月31日

地點：官網及全線門市

官網：https://www.aigle.com.hk/special-offers

免費會員登記：https://www.aigle.com.hk/customer/account/create/

