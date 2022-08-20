悠閒的假期有甚麼戶外好去處？位於大嶼山的石壁水塘有一片景緻怡人又鮮為人知的大草原，在草原上仿佛置身於宮崎駿的漫畫世界，藍天白雲十分寫意！乘搭公共交通就可到達，趁假期去大草原上野餐拍照是一個不錯的選擇。

大嶼山石壁水塘隱世大草地！如置身宮崎駿電影 附交通+前往方式

石壁水塘位於大嶼山的郊野公園裡，被群山環繞，東面有狗牙嶺，西面有羌山，北面有木魚山及獅子頭山，目之所及都是綠色的風景，令人感覺非常放鬆。

石壁水塘遠離煩囂，風景優美，原來已經有近60年歷史，更曾是六十年代全港最大的水塘。水塘附近有一塊青銅器時代遺留下來的古石刻，極具歷史意義。附近更有一片隱世大草原，位於石壁往監獄方向，從遠望即可眺望大片草地，十分壯觀，有時還可見到牛群活動！

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草原呈斜坡狀，有一條長樓梯方便上落，亦是石壁水塘大草地的打卡好位置；若想拍攝出廣闊的大草原，可以從壩底從下而上拍攝。

前往石壁水塘草地的交通方式，有興趣前往的朋友可於東涌巴士站搭11號往大澳的巴士或23號往昂坪的巴士，在石壁警崗站下車，跟著指示路牌前往石壁古石刻，再向前行就可直達石壁水壩壩底。

如在東涌巴士站乘搭巴士，車程約50分鐘就可到達石壁警崗站，下車後再步行約700米，就可到達草原。

大嶼山｜石壁水塘

地址：香港大嶼山石壁郊遊徑

交通：可於東涌巴士站搭11號往大澳的巴士或23號往昂坪的巴士，在石壁警崗站下車，跟指示路牌先前往石壁古石刻，然後向前行直達石壁水壩壩底。

