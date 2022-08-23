位於荃灣荃昌商場的一間名為「餃子屋」的餃子小店，門面絕對稱不上好看，桌椅排放得密麻麻，充其量是乾淨整齊。但「餃子屋」魅力實在沒法擋，每逢午餐及晚餐時段，店外都會圍上不少食客等位，等足30分鐘都無怨言，憑藉的就是一隻又一隻爆餡餃子！

有咩好食｜記者實試荃灣隱世餃子屋 爆餡韭菜水餃+必試3款特色餃

餃子屋的裝修不算好看，但旨在乾淨整齊。密密麻麻的桌椅，每逢進去都要小心翼翼避開其他食客的背脊，但與其他食客一樣，記者亦從未有怨言，皆因餃子屋的餃子實在太令人著迷。

（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

入座之後先看看菜單，可以自選6隻或8隻水餃或煎餃，未夠喉亦可添加麵底，不過千萬不少太心急，因為餃子屋的餃子，每隻都有少女半隻拳頭之大，相當足料，咬開就爆出餡料及湯汁，女生食上6隻已經很足夠，較大食量的朋友叫上8隻相信亦已經好滿足。

其湯頭更是重中之重，標榜無味精的足料老火湯底，魚膠准山煲豬骨湯熬至乳白色，湯頭濃郁鮮美，不少食客（包括記者）在吃完餃子以後，都會將湯頭喝光。點了餃子會送一小碟辣菜脯，亦可以伴著餃子或者湯頭食用，增添風味。

（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

傳統口味，如記者品嚐的韭菜豬肉餃、白菜豬肉餃，製成水餃後，入口能夠品嚐到食材的鮮味。而水餃以外，煎餃亦是個相當不錯的選擇。與幼直形狀的日式煎餃不同，餃子屋的煎餃，正是將原本足料份量的餃子原份煎煮，芝士豬肉、沙茶金菇肥牛、咖哩薯仔等味道濃郁的特色口味，似乎更適合煎煮食用。

（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

（資料圖片 / 陳俊堯 攝）

餃子屋除了提供招牌餃子外，亦有不少單點小食，包括涼拌薯仔絲、皮蛋豆腐、涼拌萵芛等，味道相當不錯。如果三五知己一齊去食，亦不妨點幾款品嚐試試！

地址：荃灣西樓角路荃昌商場1樓58號舖

時間：10:30 – 21:30（星期二休息）

電話：3956 5475

