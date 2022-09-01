【結業優惠】銅鑼灣人氣日本菜推出超值結業優惠！只需符合1個條件，即可以半價歎到餐廳招牌吉列和牛！套餐有齊吉列牛、米飯、前菜及沙律，份量十足！各位牛魔王要把握機會去歎吉列和牛了！

銅鑼灣餐廳結業優惠！符合條件半價食吉列牛套餐 另推外賣自取7折

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（圖片來源：Steak Bar）

銅鑼灣日式料理餐廳「Steak Bar」，於官方Facebook宣布，將營業至9月18日，並由即日起至最終營業日內，推出超值結業優惠！

（圖片來源：Steak Bar）

銅鑼灣餐廳結業優惠 2人同行，一人半價！

由即日起至9月18日，2人同行或以上堂食，第2位客人即可以半價歎到吉列牛套餐（折後$94起，原價$188），其餘每位客人只需購買至少1份正價主菜即可，相當抵食。吉列牛套餐有齊吉列牛、米飯、前菜及沙律，份量十足；喜愛和牛的朋友可選每日限量的吉列和牛套餐（正價$288），同樣有齊多款美食。

主菜方面選擇非常豐富，包括板腱牛扒定食（$158）、石燒薄切牛肉家食（$128）、石燒牛舌定食（$120）、照燒雞扒定食（$98）、蒜香牛肉定食（$98）、香煎鯖魚定食（$98）、羊架定食（$248）等，不同肉類都有選擇，食肉獸怎可錯過！

銅鑼灣餐廳結業優惠 外賣自取7折優惠

除了吉列牛半價結業優惠，外賣自取可享7折優惠，款式選擇甚多，包括照燒雞扒定食、烤雞漢堡套餐、雙層牛魔王牛肉漢堡套餐、澳洲黑毛安格斯西冷定食、吉列炸蝦、炸薯條、蜜糖蒜香雞翼、薑汁豚肉定食等，折後價$38起就可歎到。

Steak Bar 吉列牛半價結業優惠

日期：即日起至9月18日

地點：Steak Bar



*2人同行或以上方可使用。

*2人同場或以上，第2位客人可以半價購買吉列牛定食1份，其餘每位客人需至少購買正價主菜1份。



Steak Bar 外賣自取7折優惠

日期：即日起至另行通知

訂購網址：https://app.eats365pos.com/hk/tc/steakbar/menu



*只適用於外賣自取。



Steak Bar

地址：銅鑼灣登龍街36-48號登輝大廈地下B號舖

電話：2674 7688

營業時間：11:00-23:00

