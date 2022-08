【銅鑼灣美食】 設有4間分店的西餐廳推出3大超值限時優惠!包括招牌牛角酥買一送一、指定套餐低至53折及使用指定電子支付方式滿額減$30,即了解優惠詳情,去歎麵包糕點、薄餅、漢堡等美食啦!

西餐廳3大超值優惠!牛角包買一送一/套餐低至53折/減$30

(圖片來源:Urban Bakery)

於銅鑼灣、旺角、屯門及元朗都有分店的「Urban Bakery」,集西式麵包糕點及西餐料理於一身,開業多年仍人氣旺盛。最近,餐廳推出3大優惠,包括招牌牛角酥買一送一、指定套餐低至53折、及使用指定電子支付方式滿額減$30,相當抵食!

(圖片來源:Urban Bakery)

Urban Barkery優惠【1】招牌牛角酥系列買一送一

為慶祝銅鑼灣希慎分店開業10周年,Urban Barkery於8月25日,在銅鑼灣希慎店推出牛角包系列買一送一優惠,優惠適用於王牌法國牛角酥及特色口味的牛角酥,包括杏仁、芝士、焦糖、朱古力、流奶牛角、菠蘿等。

日期:2022年8月25日

地點:Urban Bakery銅鑼灣分店



Urban Barkery優惠【2】每週指定套餐低至53折

即日起至9月9日期間,逢星期一至五,Urban Bakery屯門店推出每週指定套餐低至53折優惠,所有優惠套餐均包龍蝦湯及指定飲品,亦可以優惠價$12升級至其他飲品、加$18可加配件裝蛋糕、或以$28升級「超級水果茶」。每週指定套餐詳情如下:

【即日起至8月26】全日早餐$68(正價$108)

【8月29日至9月2日】慢烤法國黃油春雞半隻$68(正價$118)

【9月5日至9月9日】手製薄餅$68(正價$128,蕃茄芝士薄餅/巴馬火腿薄餅需加$10)



日期:即日起至9月9日,逢星期一至五

地點:Urban Bakery屯門分店



Urban Barkery優惠【3】BoC Pay滿額減$30

由即日起至10月31日,於全線URBAN Café Commune及URBAN Bakery Works分店,使用BoC Pay付款,不限BoC Pay餘額及電子消費券,單一帳單消費滿$150,即可享減$30優惠。

日期:即日起至10月31日

地點:全線URBAN Café Commune及URBAN Bakery Works分店



*不適用於全線URBAN bake n take at Market Place by Jasons外賣店。



Urban Bakery分店詳情:

Urban Bakery Works 銅鑼灣店

地點:中環皇后大道中15號置地廣場3樓322號舖

電話:3565 4320

營業時間:(星期一至五)08:00-20:00(星期六)09:00-20:00(星期日)09:00-18:00



URBAN Café Commune 旺角店

地點:旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場1樓121及188號舖

電話:2346 5828

營業時間:08:30-22:00



URBAN Café Commune 屯門店

地點:屯門屯隆街3號屯門市廣場一期2樓2030號舖

電話:3590 4324

營業時間:11:00-22:00



URBAN Café Commune 元朗店

地點:元朗元龍街9號形點一期1樓1030A號舖

電話:35654320

營業時間:(星期一)08:30-22:00(星期二至日)08:30-21:00